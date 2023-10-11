Video: Rekonstruksi Aksi Sadis Anak Anggota DPR
Surabaya, Beritasatu.com - Proses rekonstruksi kasus penganiayaan berujung tewasnya korban Dini Sera Afrianti digelar di dua tempat. Reka ulang kasus ini, pelaku melakoni sebanyak 41 adegan, Selasa, 10 Oktober 2023.
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