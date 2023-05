Ganjar, Jokowi, dan Megawati Siap Hadiri Puncak Bulan Bung Karno

Jakarta, Beritasatu.com - Ketiga tokoh politik yakni Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo siap menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar pada 24 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Hal itu ditegaskan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, Megawati dan Presiden Jokowi akan memberikan pidato politik dalam acara yang diperkirakan bakal dihadiri sebanyak 100.000 peserta.

"Selain akan disampaikan pidato politik dari Ketum PDIP Ibu Megawati tentu saja dari Presiden Joko Widodo dan juga capres dari PDIP Ganjar Pranowo juga akan hadir," katanya.

Pihaknya juga mengundang kader sampai anak ranting. Partai juga turut mengundang tokoh-tokoh nasional dalam memperingati Bulan Bung Karno, termasuk dari kalangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura yang menjalin kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.

Ia menegaskan, Bung Karno merupakan proklamator dan Bapak Bangsa. Jadi PDIP akan mengundang tokoh-tokoh nasional dan kerja sama partai politik.

Dalam meninjau kesiapan GBK, Hasto didampingi Panitia Bulan Bung Karno 2023 Samuel Wattimena dan Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Pusat PDIP, Aria Bima. Hadir juga pengelola dari GBK seperti Lestari, Kepala Divisi Pemasaran PPK GBK.

Partai memilih GBK menjadi lokasi memperingati puncak Bulan Bung Karno atas pertimbangan historis. GBK dianggap memenuhi spirit Bung Karno dan lokasi yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat Bung Besar, khususnya dalam visi kebangsaan.

Diungkapkan Gelora Bung Karno merupakan tempat yang sangat monumental, yang menggelorakan suatu semangat untuk mewujudkan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di era Pemerintahan Presiden Soekarno.

"Di tempat yang sangat bersejarah ini melambangkan suatu visi yang suatu besar dari Bung Karno, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, kami akan mengadakan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023," pungkas Hasto.

