Harga Telur Ayam di Blitar Terus Naik, Ini Penyebabnya

Blitar, Beritasatu.com - Harga telur ayam di pasar tradisional wilayah Kota Blitar, Jawa Timur, mulai merangkak naik dari semula Rp 28.000 per kilogram kini menjadi Rp 30.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan diduga menjadi pemicu kenaikan harga telur ayam.

Sendyta Kusuma, salah seorang pedagang telur ayam di Pasar Pon, Kota Blitar mengatakan, kenaikan harga telur ini sudah terjadi sejak sekitar empat hari lalu. Awalnya harga telur ayam adalah Rp 25.000 per kilogram dan perlahan naik naik hingga kini Rp 30.000 per kilogram.

"Satu mingguan lalu harganya Rp 25,000 per kilogram sampai Rp 26.000 per kilogram. Ini naik terus sampai Rp 30.000 per kilogram," katanya, Jumat (12/5/2023).

Ia menduga kenaikan harga telur ayam ini karena harga pakan ayam yang juga naik.

"Mungkin harga pakan naik. Ini kan permintaan pasar, jadi naik," kata dia.

Ninda Alivia, salah seorang pembeli, keberatan harga telur ayam naik. Dia hampir setiap hari beli 5 kilogram.

"Harga telur ayam kini Rp 30.000 per kilogram, setiap hari butuh sekitar 4 kilogram ayam, karena karena harga naik nilainya agak dikurangi jadi 2 kilogram," ujar dia.

