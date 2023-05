TikTok Dilarang, ByteDance Gugat Negara Bagian Montana

Jakarta, Beritasatu.com - ByteDance, induk dari TikTok, mengajukan gugatan pada hari Senin (22/5/2023) di Pengadilan Distrik Amerika Serikat Montana untuk menentang larangan menggunakan TikTok di negara bagian Montana.

Dilaporkan oleh The Wall Street Journal, TikTok mengajukan gugatan melawan Jaksa Agung negara, Austin Knudsen.

Gubernur Montana menandatangani draf undang-undang larangan TikTok, tersebut menjadi undang-undang pekan lalu, hanya satu bulan setelah disahkan oleh badan legislatif negara bagian.

We are challenging Montana’s unconstitutional TikTok ban to protect our business and the hundreds of thousands of TikTok users in Montana. We believe our legal challenge will prevail based on an exceedingly strong set of precedents and facts.