Awal 2023, "The Apprentice One Championship Edition" Kembali Produksi

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses di musim pertama, kini rangkaian serial realitas televisi “The Apprentice: One Championship Edition” akan kembali di musim kedua. One Championship mengumumkan bahwa tanggal syuting untuk Musim 2 “The Apprentice: One Championship Edition” yang dibintangi Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong akan dimulai pada kuartal pertama 2023.

Bekerjasama dengan Singapore Tourism Board dan Media City Qatar, musim kedua ini menampilkan berbagai lokasi di Singapura dan Qatar. Rangkaian syuting itu akan diarahkan oleh Refinery Media dan Produser Eksekutif Karen Seah, pemimpin produksi musim pertama yang meraih banyak penghargaan.

One juga memastikan kelompok pertama dari para juri tamu, yaitu CEO Nas Academy Nuseir Yassin (yang akan tampil di Doha) dan Managing Partner di DragonX Capital Dan Lok, serta serangkaian atlet tamu yang terdiri dari atlet heavyweight One Marcus “Buchecha” Almeida, atlet lightweight One Sage Northcutt dan mantan Juara Dunia MMA Miesha Tate.

Seorang Juara Dunia One juga sudah dipastikan akan menjadi salah satu kontestan pada Musim 2, dan akan berkompetisi demi hadiah utama tawaran kerja selama satu tahun senilai US$250.000 di bawah bimbingan Sityodtong, di markas besar One di Singapura. Identitas dari kontestan ini dan para bintang tamu lainnya akan diumumkan segera.

“Beranjak dari kesuksesan Musim 1 "The Apprentice: One Championship Edition", kami bersemangat untuk mengumumkan bahwa Musim 2 akan memulai tahapan produksi pada kuartal pertama tahun depan. Kami tak sabar menyambut para kontestan baru, yang akan berkompetisi untuk kesempatan bekerja di bawah Chatri saat kita berlanjut membangun merek One Championship ke seluruh dunia," ujar Hua Fung Teh, Group President One Championship.

Sheikh Ali bin Abdullah bin Khalifa Al-Thani, CEO Media City Qatarmengaku sangat senang bekerjasama dengan One hampionship "Saya yakin bahwa ‘The Apprentice’ akan menjadi kesuksesan besar yang menampilkan keindahan Qatar pada penonton global.”

“The Apprentice: OneChampionship Edition” adalah acara realitas bisnis yang menampilkan berbagai kandidat dari seluruh dunia yang mengambil bagian dalam kompetisi dengan pertaruhan tinggi, termasuk berbagai tantangan bisnis dan fisik.

Musim pertama yang meraih berbagai penghargaan itu, yang seluruhnya diproduksi di Singapura selama masa pandemi, disiarkan di Netflix ke lebih dari 150 negara pada awal tahun ini, serta menempati peringkat Top 10 di Singapura dan Indonesia sebelum menjadi tren di beberapa negara di seluruh dunia. Musim 1 juga baru-baru ini diluncurkan di Prime Video untuk A.S. dan Kanada.

Pendaftaran Musim 2 akan ditutup pada 15 Desember ini.

