Sikut Jadi Penyebab Gulat Bebas Ferran Torres vs Stefan Savic

Jakarta, Beritasatu.com - Perkelahian antara penyerang Barcelona Ferran Torres dengan bek Atletico Madrid Stefan Savic yang berujung dua kartu merah membetot perhatian para pecinta sepak bola pada pekan ke-16 La Liga 2022/23, Senin (9/1/2023) dini hari WIB.

Laga yang dilangsungkan di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid tersebut dimenangkan oleh tim tamu, Blaugrana, dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan penting ini membawa tim asuhan Xavi menempati posisi pertama klasemen sementara La Liga dengan selisih tiga poin di atas rival abadinya, Real Madrid.

Lantas apa penyebab perkelahian yang hanya berlangsung sekitar 8 detik tersebut?

Perkelahian keduanya tertangkap jelas oleh kamera siaran langsung televisi. Para fotografer kantor berita pun mengabadikan momen tersebut. Potongan video maupun foto-foto dari adegan itu kemudian viral di media sosial.



Netizen pun ramai mengunggah beragam komentar. Rata-rata mengomentari gaya berkelahi mereka. Baik Torres maupun Savic benar-benar seperti melakukan tanding gulat gaya bebas laiknya Ultimate Fighting Championship (UFC).

Netizen menyebut versinya masing-masing tentang penyebab perkelahian. Ada yang menyalahkan Torres atau sebaliknya. Bahkan ada juga yang mempertanyakan kepemimpinan wasit.

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0