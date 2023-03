Menkeu AS Yellen Jamin Lindungi Perbankan, Wall Street Naik

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Selasa (21/3/2023) karena para trader makin optimismis pada prospek sektor keuangan menyusul jaminan Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen untuk melindungi dari krisis. Wall Street menandai kenaikan hari kedua jelang pengumuman suku bunga Federal Reserve (The Fed) Rabu (22/3/2023).

Dow Jones Industrial Average naik 316,02 poin, atau 0,98%, menjadi 32.560,60. Sementara S&P 500 di Wall Street melonjak 1,30% menjadi 4.002,87-penutupan pertama di atas ambang batas 4.000 sejak 6 Maret. Adapun Nasdaq Composite bertambah 1,58% menjadi 11.860,11.

Perbankan regional menghijau pada Selasa dipimpin First Republic Bank yang meroket hampir 30%, setelah sehari sebelumnya kehilangan 47%. ETF Perbankan Regional SPDR (KRE) naik hampir 6%.

Geliat bursa AS Wall Street mendapat dorongan setelah Menteri Keuangan Janet Yellen Selasa pagi mengatakan bahwa pemerintah siap memberikan jaminan lebih lanjut deposito jika krisis perbankan memburuk.

Wall Street saat ini memantau pengumuman Federal Reserve terkait pengetatan kebijakan moneter Rabu sore. Investor mengharapkan pengetatan the Fed lebih lambat menyusul krisis perbankan. Trader saat ini memproyeksi peluang kenaikan suku bunga seperempat poin 86%, menurut alat FedWatch CME Group.

“Jika (The Fed]) menghentikan kenaikan suku bunga, itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka mengetahui sesuatu yang mungkin tidak diketahui pasar. Saya pikir itu akan menjadi ide yang menghancurkan bagi mereka,” kata Kepala Strategi ETF di Allianz Investment Management Johan Grahn dikutip CNBC International.

“Tidak pernah ada argumen bagi The Fed untuk mundur dari 25 (basis poin).”

Dia menambahkan bahwa volatilitas pasar setelah kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) dan kehancuran Credit Suisse adalah reaksi spontan yang sangat alami bagi investor untuk pergi ke tempat aman.

“Sepertinya proses evaluasi sudah agak tenang, jadi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah insiden yang relatif terisolasi. Sekarang, tentu saja, ini baru retakan pertama,” kata Grahn.

