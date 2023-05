Siap-siap, Distribusi Bantuan Beras Tahap 2 Sudah Dimulai

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah pada awal Mei 2023 ini telah memulai pendistribusian bantuan beras tahap ke-2 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Bantuan ini dilakukan menyusul hampir rampungnya pendistribusian tahap pertama.

“Kita tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap satu dan dua, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga saat pendistribusian tahap satu hampir rampung paralel langsung kita lanjut tahap dua. Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap ke-2 ini,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, Rabu (3/5/2023).

Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap dua, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara bantuan bagi 168.000u KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68% dari total alokasi bantuan di provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.

Arief mengatakan, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KMP di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 kantor wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng tiga perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR, sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusiannya.

“Dalam pendistribusian bantuan tahap dua ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi. Kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kita salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kita terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah. Pendistribusian tetap dilakukan by name by address sesuai data KPM dari Kemensos. Kualitas produk, akurasi dan kecepatan menjadi prioritas,” ungkapnya.

