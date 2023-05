Indeks-indeks Acuan Wall Street Ditutup Bervariasi

New York, Beritasatu.com - Indeks Dow Jones Industrial Average mengalami penurunan, sementara S&P 500 datar, dan Nasdaq menguat pada hari Selasa (30/5/2023). Wall Street mempertimbangkan kemungkinan Kongres AS untuk menyetujui kesepakatan sementara mengenai kenaikan batas utang AS.

Dow Jones turun 50,56 poin, atau 0,15%, dan berakhir di 33.042,78. S&P 500 datar di 4.205,52. Nasdaq Composite menambahkan 0,32% dan berakhir di 13.017,43.

Presiden Joe Biden dan Ketua Mayoritas DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas utang dan menghindari kegagalan pembayaran pada akhir pekan, dengan Kongres dijadwalkan akan memberikan suara atas legislasi tersebut pada Rabu. Dukungan dari kedua pihak, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, diperlukan agar RUU yang diusulkan dapat disetujui.

BACA JUGA Wall Street Masih Menguat di Tengah Tarik Menarik Debt Ceiling

Advertisement

Kesepakatan ini datang hanya beberapa hari sebelum deadline (X date) pada hari Senin 5 Juni 2023. Lewat dari tanggal itu, Kementerian Keuangan AS memperingatkan AS dapat gagal bayar (default). Negosiasi panjang antara Gedung Putih dan pemimpin-pemimpin kongres memunculkan kekhawatiran di kalangan investor bahwa kegagalan pembayaran dapat terjadi. Meskipun ada kesepakatan sementara, masih ada hambatan dalam proses persetujuan RUU kompromi tersebut di DPR karena adanya penolakan yang semakin meningkat di kalangan Partai Republik.

Kekhawatiran akan potensi kenaikan suku bunga juga membebani sentimen investor. Pedagang memperkirakan peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve bulan depan sebesar 68,8%, menurut alat FedWatch dari CME Group.

Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, Tom Barkin, juga mengatakan pada acara National Association of Business Economics pada hari Selasa bahwa ia tidak "menarik kembali" perkiraan suku bunganya.

Kenaikan hampir 3% saham Nvidia membantu kinerja Nasdaq. Saham terkait kecerdasan buatan ini mencapai kapitalisasi pasar sebesar $1 triliun — sebuah pencapaian elite yang hanya dicapai oleh beberapa saham — pada sesi perdagangan Selasa, ketika sahamnya terus menguat setelah laporan keuangan yang kuat minggu lalu.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan