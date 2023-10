Semesta Berpesta Jakarta, Zona BRImo Diramaikan Pengunjung

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak hanya menikmati konser musik, pengunjung Semesta Berpesta Jakarta juga dimanjakan dengan sajian kuliner di Zona BRImo. Event berkonsep "One Stop Entertainment" yang digelar 14-15 Oktober 2023 di Ecopark Ancol ini menghadirkan beragam makanan yang bisa dikunjungi sembari menikmati alunan musik.

Kamu bisa mendapatkan potongan sebesar 10 persen maksimal Rp 20.000 dengan minimal belanja Rp 100.000 untuk semua tenant di lokasi. Sejumlah booth makanan yang bisa kamu cicipi di area BRImo di antaranya Bentom (Bento & Rice Bowl), Sate Padang Pariaman, Eatlah, Kopi Kloffee, Bakso Moerni, Ice honey by Madu Mak Wo, Steak 36, Popeyes, Secara Kopi, Fiesta dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu setoran awal hanya Rp 100.000 yang berlaku hanya di event saja dengan cashback Rp 20.000. Juga ada kesempatan memenangkan lucky dip atau undian jika melakukan top up saldo Tabungan BritAma minimal Rp 1 juta dengan hadiah menarik, seperti logam mulia 0,5 gram, BRIZZI dengan saldo up to Rp 500.000 dan berbagai merchandise menarik seperti tumbler dan mug.

BRI Gelar BRImo FSTVL Berhadiah Mobil Listrik

Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, BRI menggelar BRImo FSTVL yang dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 31 Desember 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Ajang ini menghadirkan berbagai macam hadiah, mulai dari cashback transaksi di Merchant BRI pakai QRIS di BRImo di Merchant BRI serta BRIpoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam voucer belanja dan kupon undian berhadiah mobil listrik keren dari BRImo FSTVL. BRImo FSTVL juga menghadirkan hadiah utama berupa 5 unit Mini Cooper Electric dan 10 unit MG4 EV Ignite.

Untuk meningkatkan peluang memenangkan hadiah menarik, nasabah hanya perlu memperbanyak transaksi pakai BRImo, meningkatkan saldo tabungan dan giro, serta transaksi pembayaran menggunakan Kartu Debit maupun Kartu Kredit BRI. Setelah BRIpoin terkumpul, nasabah dapat melakukan penukaran BRIpoin di BRImo menjadi voucer belanja dan kupon undian berhadiah yang nantinya akan diundi.