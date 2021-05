Dua Proyek Crown Group Masuk Nominasi "Best Tall Building in The World"

Senin, 17 Mei 2021 | 22:01 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dua proyek hunian ikonik yang dibangun oleh Crown Group, Infinity by Crown Group dan Arc by Crown Group, berhasil terpilih masuk nominasi untuk kategori Tall Buildings 100 m dalam The Best Tall Buildings in the World Award for 2021.

Kedua bangunan terpilih dari Crown Group tersebut dirancang oleh Koichi Takada Architects yang identik dengan karyanya yang mengubah cakrawala dan pemandangan kota dengan cara yang paling kreatif dan avant-garde.

Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan adalah sebuah kehormatan untuk dapat diakui oleh Council of Tall Buildings and Urban Habitat dan merupakan bukti dari hasil kolaborasi yang menginspirasi untuk mewujudkan proyek Crown Group menjadi nyata.

"Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa tidak hanya satu, tetapi dua proyek kami telah terpilih. Baik Infinity by Crown Group maupun Arc by Crown Group sebagai proyek utama dalam portofolio Crown Group,” kata Iwan Sunito, Senin (17/5).

Iwan mengatakan, tujuan Crown Group adalah menawarkan yang terbaik dalam pengembangan hunian modern melalui desain yang luar biasa.

"Kami bekerja dengan tim arsitektur dan desain yang memahami pentingnya proyek yang berhubungan dengan lingkungan tempat mereka dibangun. Dengan cara ini, komunitas hunian kami dapat menonjol," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com