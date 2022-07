Harga Minyak Mentah Dunia Naik di Tengah Ancaman Resesi

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada hari Kamis pagi (14/7/2022) pulih dari aksi jual besar-besaran hari sebelumnya, meskipun ada kenaikan dalam persediaan minyak AS dan setelah angka inflasi AS terpanas sejak 1981 memicu kekhawatiran resesi.

Pagi ini, minyak mentah Brent naik 0,25% ke $99,82 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 0,15% ke $96,44 per barel.

Investor telah menjual minyak akhir-akhir ini di tengah kekhawatiran the Federal Reserve akan menaikkan suku bunga agresif untuk membendung inflasi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan permintaan minyak. Harga turun lebih dari 7% pada hari Selasa dalam perdagangan yang bergejolak menjadi menetap di bawah $100 untuk pertama kalinya sejak April.

Namun, pasar fisik minyak tetap ketat. Tolok ukur utama, seperti minyak mentah Forties dan minyak mentah Midland AS, diperdagangkan dengan harga premium ke pasar berjangka.

Minggu ini, baik Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA), dalam laporan bulanan, memperingatkan bahwa permintaan melemah, terutama di ekonomi terbesar dunia.

Persediaan minyak AS naik lebih dari yang diharapkan dalam jeda ringan dari ketatnya pasar. Stok minyak mentah komersial AS naik 3,3 juta barel.

Investor tetap khawatir tentang kelemahan baru-baru ini dalam permintaan bahan bakar di seluruh dunia yang juga muncul di Amerika Serikat.

Inflasi AS meningkat menjadi 9,1% pada bulan Juni karena biaya bensin dan harga pangan tetap tinggi, memperkuat argumen bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin akhir bulan ini.

Brent turun tajam sejak mencapai $139 pada bulan Maret, mendekati level tertinggi sepanjang masa pada tahun 2008. Pembatasan COVID-19 yang diperbarui di Tiongkok telah membebani pasar minggu ini.

