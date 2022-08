Bursa AS Turun 3 Hari Beruntun, Dow Hilang 300 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melemah untuk hari ketiga pada Selasa (30/8/2022) karena Federal Reserve (The Fed) dan bank sentral global lainnya memberi sinyal akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi meskipun ada konsekuensi negatif pada pertumbuhan ekonomi.

S&P 500 di bursa AS turun 1,1% menjadi 3.986,16, atau di bawah level 4.000 untuk pertama kalinya sejak Juli. Nasdaq Composite kehilangan 1,1%, menjadi 11.883,14. Sementara Dow Jones Industrial Average ambles 308,12 poin, atau hampir 1%, menjadi 31.790,87.

Pelemahan bursa AS dimulai pada Jumat, ketika S&P 500 merosot lebih 3% menyusul komentar melawan inflasi dari Ketua Fed Jerome Powell dan terus turun pada minggu ini.

Sementara Dow Jones dan Nasdaq di bursa AS kehilangan lebih dari setengah kenaikan sejak pertengahan Juni dan sekarang masing-masing sekitar 6% dan 11%, di atas posisi terendah musim panas keduanya.

Komentar terbaru datang dari Presiden Fed New York John Williams pada Selasa yang menyatakan dengan permintaan jauh melebihi pasokan, the Fed perlu mendapatkan suku bunga riil di atas nol. "Kami perlu memiliki kebijakan yang membatasi untuk memperlambat permintaan dan kami belum sampai di sana," kata Williams kepada Wall Street Journal.

"Kami masih jauh dari itu," tambahnya.

Komentar Williams mengikuti sentimen serupa yang disuarakan pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa dan Gubernur bank sentral Estonia Madis Muller, yang pada Selasa mengatakan bahwa bank sentral harus membahas kenaikan suku bunga 75 basis poin pada bulan September mengingat inflasi yang tinggi.

Kini semua mata tertuju pada laporan pekerjaan Jumat (2/9/2022).

Sementara harga energi turun pada Selasa, dengan West Texas Intermediate futures, patokan minyak AS, turun 5%. Adapun gas alam berjangka juga turun.

Sumber: CNBC