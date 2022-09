Bursa AS Melonjak 4 Hari Beruntun Menjelang Data Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada Senin (12/9/2022) karena pelemahan dolar dan meningkatnya kepercayaan bahwa kenaikan harga barang-barang telah mencapai puncaknya menjelang laporan inflasi AS.

Dow Jones Industrial Average naik 229,63 poin, atau 0,71%, menjadi 32.381,34. S&P 500 bertambah 1,06% pada 4.110,41. Nasdaq Composite naik 1,27%, ke level 12.266,41.

BACA JUGA

Bursa Asia Menguat, Investor Tunggu Data Inflasi AS

Saham energi menjadi sektor yang naik signifikan menyusul Bristol-Myers Squibb menguat 3,14% dan Apple bertambah 3,85%.

Pergerakan bursa memperpanjang rebound karena ketiga rata-rata indeks utama menghentikan penurunan beruntun mingguan tiga kali pada Jumat.

Bursa AS telah berfluktuatif menjelang pertemuan Federal Reserve (the Fed) pada 20-21 September. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,75 poin persentase ketiga berturut-turut dalam upaya memerangi tingginya inflasi.

Pejabat Fed menegaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka akan menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi meski akan merugikan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA

Bursa AS Turun 3 Hari Beruntun, Dow Hilang 300 Poin

Namun dalam perkembangan terakhir, seperti melemahnya dolar AS dan keberhasilan militer Ukraina, akan menjadi senitmen positif bagi investor. Banyak trader optimistis soal laporan indeks harga konsumen Agustus, yang dijadwalkan dirilis pada Selasa pagi (13/9/2022).

"Kombinasi keberhasilan di Ukraina dan kemungkinan berita utama inflasi yang mungkin turun bulan lalu, dapat menempatkan situasi bursa AS menguat berkelanjutan," kata CEO Manajemen Aset Toews,Phillip Toews.

Adapun ancaman utama dalam jangka pendek dan jangka menengah adalah pendapatan perusahaan di Wall Street

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC