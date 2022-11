BPS: PDB Indonesia Tumbuh Didorong Ekspor dan Pulihnya Mobilitas

Jakarta, Beritasatu.com -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022 mencapai 5,72% secara year on year ( YOY). Sedangkan secara kuartal ke kuartal (q-on-q) pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 tumbuh 1,81%. Secara kumulatif dari Q1 sampai Q3 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 5,40%

Pertumbuhan ekonomi kuartal III Indonesia tumbuh lebih tinggi dari beberapa mitra dagang seperti Tiongkok (3,9%), Amerika Serikat (1,8%), Singapura (4,4%), Taiwan (4,1%) dan Uni Eropa (2,4%). Namun pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dari Vietnam yang tumbuh 13,7% pada kuartal III 2022.

“Kalau dilihat dari mitra dagang utama kita semuanya mengalami pertumbuhan, tertinggi ada di Vietnam yang tumbuh 13,7%. Kondisi ini akan berpengaruh ke perdagangan karena biar bagaimanapun kita ekonomi terbuka sangat bergantung pada perkembangan ekonomi mitra dagang yang selama kuartal III menunjukan angka pertumbuhan di semua negara dan tertinggi di Vietnam,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers pada Senin (7/11/2022).

Dari faktor eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada kuartal III surplus US$ 14,92 miliar atau tumbuh 12,58% kalau dibandingkan dengan kuartal III 2021. Surplus terbesar berasal dari beberapa komoditas unggulan yaitu batu bara dengan ekspor US$ 13,31 miliar, kelapa sawit dengan ekspor US$ 8,95 miliar, serta besi dan baja dengan ekspor US$ 6,38 miliar

Dari sisi domestik faktor pertama indikasi mobilitas masyarakat semakin pulih kalau dibandingkan kondisi kuartal III 2021. Hal ini ditandai dengan perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang tumbuh sangat tinggi sampai 10.746,29%

“Mobilitas masyarakat semakin pulih dan adanya pelonggaran syarat perjalanan mendorong wisman tumbuh 10.746,29% secara year on year. Rata-rata tingkat penghunian hotel bintang meningkat 21,03% poin secara year on year. Dari sisi kondisi domestik adanya respon pemerintah dalam menjaga adanya beli masyarakat ditandai dengan peningkatan realisasi program perlinsos tumbuh 12,46% secara YOY,” ucap Margo.

Sumber: BeritaSatu.com