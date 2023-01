Jakarta, Beritasatu.com - Keluarga artis Tamara Bleszynski beberapa hari ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, seorang pria bernama Ryszard Bleszynski mengaku sebagai saudara kandung sang artis. Begini silsilah keluarga Tamara Bleszynski, artis keturunan Polandia.

Belakangan, Ryszard Bleszynski tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus wanprestasi buntut masalah pembiayaan berobat ayah mereka, Zbigniew Bleszynski pada 2001.

Tak ingin berpolemik, Tamara Bleszynski, ibu dari Teuku Rassya itu akhirnya buka suara dan menjelaskan silsilah keluarganya.

Tamara Bleszynski Tegaskan Ryszard Bleszynski Bukan Saudara Kandungnya

Menurut Tamara Bleszynski, Ryszard Bleszynski bukan saudara kandungnya. Hal itu dituliskan Tamara dalam akun media sosialnya @tamarableszynskiofficial yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (29/1/2023).

"Dari Ayah kandungku yg bernama lengkap sesuai dengan Surat Wasiat Tahun 2001, ZBIGNIEW MARIAN WOJCEH MACEI BLESZYNSKI. Anak Beliau ada 5. Jadi kami 5 Bersaudara dan aku yg paling Kecil (Nomer 5)," tulis Tamara Bleszynski

"Kakak no 1, Jurek Bleszynski (Nama Jurek itu origin Polandia, jd Kalau bhs inggrisnya George), Kakak no 2, Piotr Bleszynski ( Nama Piotr jg origin Polandia, jd kalau bahasa inggrisnya Peter). Kakak no 4, Teresa Bleszynski. Dan kemudian yg paling kecil, anak nomor 5 adalah saya," tulis Tamara.

Ditambahkan, dari keempat saudara kandungnya, hanya kakak perempuan Tamara yang namanya tidak menggunakan nama ejaan dengan bahasa Polandia.

"Hanya saya dan kakak sy yg perempuan yg Nama awalnya tdk ...

Sumber: BeritaSatu.com