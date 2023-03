Buka Tur Asia Tenggara, Simple Plan Tampil di Panggung Everblast 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Everblast Festival 2023 terasa spesial karena menjadi rangkaian pembuka tur konser "The Harder It Looks Tour Southeast Asia" Simple Plan, salah satu band pop punk asal Kanada yang sukses di tahun 2000-an. Tur konser ini akan membawa Simple Plan ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Kami sangat senang bisa menghadirkan festival musik nostalgia tahun 2000-an ini untuk para penggemar musik Indonesia. Kami bersyukur bisa menjadi pembuka tur konser "The Harder It Looks Tour Southeast Asia" dari Simple Plan di Jakarta. Everblast Festival 2023 akan menjadi tempat yang tepat bagi para penggemar musik untuk mengawali perjalanan mereka dalam menikmati musik-musik nostalgia tahun 2000-an,” kata Arinda Mentari Putri, selaku perwakilan Akselerasi Entertainment.

Advertisement

BACA JUGA

Top Event Pekan Ini, Everblast Festival 2023 hingga Pameran Komik

Everblast Festival 2023 yang mengajak pengunjung bernostalgia lagu tahun 2000-an, resmi dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2023 di Gambir Expo Jakarta.

Event kali ini menjadi sangat istimewa karena Akselerasi Entertainment selaku promotor, berhasil juga menghadirkan The Rasmus. The Rasmus merupakan salah satu musisi internasional yang populer di tahun 2000-an dan untuk pertama kalinya datang ke Indonesia. The Rasmus merupakan band rock alternatif asal Finlandia yang telah merilis banyak lagu hit, seperti "In the Shadows" dan "Guilty".

"Kami sangat bangga dan senang bisa menghadirkan The Rasmus untuk pertama kalinya di Indonesia dan menjadi salah satu line up Everblast Festival 2023. Kami yakin para penggemar musik rock akan sangat antusias menanti penampilan mereka," Arinda menambahkan.

Tidak hanya menampilkan para musisi internasional, Everblast Festival 2023 juga akan menghadirkan beberapa musisi lokal yang juga memiliki pengaruh besar pada industri musik di Indonesia pada tahun 2000-an. Festival ini akan menjadi tempat yang tepat bagi mereka untuk kembali tampil di atas panggung dan berinteraksi dengan para penggemar.

BACA JUGA

Simple Plan Puaskan Para Astronout

Pada hari pertama penyelenggaraan Everblast Festival, tanggal 4 Maret 2023, akan dimulai dengan penampilan musisi internasional, yaitu Simple Plan, The Rasmus, dan MYMP. Para musisi internasional ini akan tampil bersama dengan sejumlah musisi nasional, yaitu The Changcuters, Seurieus x Candil, Garasi, Tika Tiwi (T2), Naff, Rocket Rockers, Vagetoz, Fade2Black, Closehead, The Banery, Kobe, Sind3ntosca, Hollywood Nobody, dan Geng Juara Kelas (DTBTNS S1) with special guest.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini