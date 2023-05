Lirik Lagu Don’t Ever Say Love Me Colde Feat RM BTS Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Leader BTS yakni RM baru merilis lagu yang berjudul Don’t Ever Say Love Me bersama musisi Colde. Lagu ini telah dirilis pada Kamis (04/05/2023). Untuk itu, ini lirik lagu Don't Ever Say Love Me.

Sebagai informasi, penyanyi Colde atau bernama lengkap Kim Hee Soo ini memang kerap kali menggandeng sejumlah musisi ternama untuk duet bersamanya. Sebut saja seperti Lee Chanhyuk AKMU, dan Baekhyun EXO. Video klip Don’t Ever Say Love Me telah ditonton sebanyak 1,4 juta kali di YouTube Colde.

Lagu Don't Ever Say Love Me ini memiliki genre R&B dan bermakna tentang menangkap narasi perpisahan yang tidak dapat diubah. Suara Kim Namjoon atau RM BTS juga terdengar solid dan membuat lagu ini semakin enak untuk didengar. Untuk itu, ini lirik lagu Don’t Ever Say Love Me Colde feat RM beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Don’t Ever Say Love Me

dasineun salanghanda malhaji ma

dasineun ulilago haji ma

jigeum igos-eul nagamyeon neowa na

dochaghaneun salang-ui majimag

nega boyeojwossdeon ma-eumgwa

Advertisement

BACA JUGA Lirik Lagu Yellow Coldplay, Hafalkan Buat Sing Along di Konser

jueossdeon salang-ilan geojismal

ije modu gajyeoga

geuligo dasin naleul chaj-ji ma

ij-eul su iss-eulkka

amudo moleuge

kkeut-i ogo issneun

uliui salang-eul

gieog-eun geuleohge

nal swibge ij-eun chae

majuchiji moshage

neoleul ppaeas-a gassne

dasineun salanghanda malhaji ma

dasineun ulilago haji ma

jigeum igos-eul nagamyeon neowa na

dochaghaneun salang-ui majimag

nega boyeojwossdeon ma-eumgwa

jueossdeon salang-ilan geojismal

ije modu gajyeoga

geuligo dasin naleul chaj-ji ma

Love is a violence

You did know that somebody someday is

gonna break all of the silence

We losin the balance

Lost all the pilots

Lost in a dream, lost in a city

you beggin for all the pity

geunyang gajyeo

nal mangchigo neoneun tto yeong-yeong haengboghalyeom

ije gajwo

ije gajwo

geunyang Come to the low side (low side)

geojismal-i doen modeun chemistry

To the low side (low side)

Wanna fxxkin’ die when you next to me

Love is a violence

You did know that somebody someday is

gonna break all of the silence

We losin the balance

Lost all the pilots

Lost in a dream, lost in a city

you beggin for all the pity

geunyang gajyeo

nal mangchigo neoneun tto yeong-yeong haengboghalyeom

ije gajwo

ije gajwo

geunyang Come to the low side (low side)

geojismal-i doen modeun chemistry

To the low side (low side)

Wanna fxxkin’ die when you next to me

To the low side (low side)

beolsseo I can't remember how it used to be

Honesty is the policy

Don't you say you lovin' me

dol-agal su eobsneun uli

deoneun amugeosdo anige

kkeut-i eodinji moleuge

Falling -

tteol-eojine

dasineun salanghanda malhaji ma

dasineun ulilago hajima

jigeum igos-eul nagamyeon neowa na

dochaghaneun salang-ui majimag

nega boyeojwossdeon ma-eumgwa

jueossdeon salang-ilan geojismal

ije modu gajyeoga

geuligo dasin naleul chaj-ji ma

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan