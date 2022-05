Peduli Penampilan, Lavalen Perkenalkan 3 Perawatan Terbaru

Jakarta, Beritasatu.com - Lavalen, brand penyedia perawatan kecantikan memberikan kesempatan khusus kepada para pelanggan setianya dan tamu VVIP lainnya untuk mencoba metode perawatan kecantikan terbaru.

Untuk mereka yang sangat peduli dengan penampilan dan estetika tubuh, Lavalen menyelenggarakan sebuah intimate gathering untuk kalangan terbatas dan eksklusif, pada 27-28 Mei 2022 di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta.

Demikian disampaikan Lavalen Training Director, Wendy dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

Wendy mengatakan, bertemakan “Your Lavish Affair with Beauty, a Day at The Wyndham with Lavalen”, mereka yang diundang akan mendapatkan exclusive journey and free treatments.

Para tamu akan dimanjakan dengan berbagai bentuk pelayanan yang berkualitas di pusat-pusat perawatan Lavalen. Pada kesempatan ini, pihaknya juga akan memperkenalkan inovasi terbaru mereka.

Para tamu dapat mencoba perawatan yang disebut Sculpt Pro sebagai free treatment. Selain itu juga dihadirkan dua treatment unggulan lainnya, yaitu LV Signature Pro, dan Thermage FLX yang tak kalah efisiensinya.

Sculpt Pro adalah perawatan yang berfokus pada estetika tubuh, yang “mengukir” bentuk tubuh dengan menghilangkan lemak, mengencangkan kulit, dan mengurangi adanya selulit.

Kombinasi dari teknologi Vacuum Suction, Low Level Laser, Multi-Polar Radio Frequency dan Electromagnetic Field dapat menghasilkan elastin fibers dan juga menambah kolagen di dalam kulit.

“Dengan melakukan perawatan ini secara rutin dan berkala, bentuk tubuh ideal yang diidamkan dapat dicapai. Teknologi dan metode ini sangat efektif untuk area perut dan paha dengan durasi 70-90 menit, dengan hasil yang langsung terlihat dan terasa di setiap sesinya,” tutur Wendy.

Sedangkan LV Signature Pro, keunggulan alat ini adalah dapat membakar sampai 8.000 kalori per sesi. Alat yang secara khusus dibuat di Inggris ini merupakan teknologi mutakhir dengan manfaat penting lainnya yaitu penurunan kolesterol, peningkatan sistem kekebalan tubuh, peningkatan masa otot, memperbaiki metabolisme, dan memperkuat vitalitas.

“Tidak mengherankan LV Signature Pro sering disebut sebagai virtual gym karena dapat memberikan hasil instan hanya dalam satu sesi saja,” kata Wendy.

