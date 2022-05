Hentikan Musik Saat Ada Penonton Pingsan, Rizky Febian Tuai Pujian

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi muda Rizky Febian menuai banyak pujian saat tampil di panggung BNI Java Jazz Festival 2022. Pasalnya, saat tengah asik bernyanyi, tiba-tiba Rizky menghentikan aksinya lantaran melihat penonton yang pingsan di bawah panggung diduga lantaran kecapaian.

Tindakn simpati Rizky tersebut pun langsung disambut meriah penonton yang memadati panggung BonCabe BNI Java Jazz Festival 2022, Sabtu (25/5/2022) malam.

"Kita berhenti dulu yah kawan-kawan, ada teman yang pingsan. PMI tolong dong ada yang pingsan itu, tolong dibantu," ucap Rizky sambil mengisyaratkan dengan tangannya kepada band pengiringnya saat ada insiden tersebut.

Dalam momen lain, putra sulung komedian Sule itu juga sempat mengajak kekasihnya Mahalini untuk naik ke atas panggung saat dirinya tengah menyanyikan tembang Terlukis. Di mana dalam momen itu, penonton diajak Rizky dan Mahalini untuk merasakan rasa cinta yang mereka berdua tengah rasakan.

Penonton yang berada di bawah panggung pun langsung histeris melihat aksi mesra yang dilakukan pelantun tembang Kesempurnaan Cinta itu diatas panggung.

"Terimakasih neng Mahalini sudah merubah hidup saya menjadi lebih baik, saya tau saya tidak ganteng tidak tampan tapi punya hati tulus untuk selamanya sama kamu," tutur Rizky seusai menyanyikan tembang Terlukis itu.

Dalam kesempatan itu, Iki (panggilan Rizky Febian) juga mengutarakan rasa sayang dan impiannya untuk bisa terus bersama kekasihnya itu.

"Kenapa aku mau sama kamu selamanya karena aku nggak mau ada kata pisah dan terus mau selamanya," tegas Iki yang langsung disambut ucapan terimakasih dari sang kekasih.

"Thank you yang sudah nonton Iki, yang udah support Iki, thank you so much guys," ucap Mahalini sambil tersipu saat diperlakukan mesra oleh kekasihnya saat berada di atas panggung.

