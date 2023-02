Penderita Kanker Datang ke RS Rata-rata Stadium Lanjut

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Direktur Dharmais Cancer Hospital, R Soeko W. Nindito mengatakan sangat penting upaya deteksi dini untuk penyakit kanker. Pasalnya, penderita kanker yang datang ke rumah sakit, rata-rata sudah mengidap stadium lanjut.

Untuk itu, Soeko menuturkan penyebab pasien kanker datang dalam kondisi stadium lanjut karena dipicu oleh beberapa faktor, seperti minim pengetahuan, budaya, sehingga ketika sudah disediakan deteksi dini namun banyak masyarakat yang enggan melakukan.

Advertisement

BACA JUGA

Kanker Salah Satu Penyakit Tertinggi Bebani BPJS Kesehatan

“Sehingga banyak faktor psikososial harus kita perhatikan juga,” kata Soeko saat pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Baca selanjutnya

Ia menuturkan, kasus kanker hingga saat ini paling banyak dikeluhkan adalah ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com