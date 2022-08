Raih Skor Tertinggi, Indonesia Dinobatkan Jadi Negara Terindah di Dunia

London, Beritasatu.com – Indonesia ditempatkan di peringkat pertama dari 50 negara terindah di dunia, berdasarkan studi yang dilakukan situs money.co.uk pada Februari 2022. Studi ini dilakukan dengan menganalisis jumlah keajaiban alam di setiap lokasi, mulai dari terumbu karang dan hutan hujan tropis hingga gunung berapi, gletser, dan banyak lagi.

Indonesia berada di peringkat teratas, dengan memiliki skor keindahan alam 7,77 dari 10. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau.

“Meskipun kecantikan pada akhirnya subjektif, jelas bahwa negara-negara ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pengunjung, apakah Anda lebih suka bertualang di pegunungan atau bersantai di tepi pantai,” kata Sal Haqqi, editor keuangan pribadi di money.co.uk.

“Dan di lepas pantai pulau-pulau ini, Anda akan menemukan lebih dari 31.000 mil persegi terumbu karang, penuh dengan kehidupan, banyak di antaranya dapat dijelajahi dari provinsi populer Bali,” kata Haqqi.

Beberapa atraksi alam lain yang membantu mendorong Indonesia ke urutan teratas daftar termasuk Taman Nasional Komodo (Situs Warisan Dunia UNESCO), Sumatera (yang ditutupi dengan hutan tropis) dan Kalimantan (rumah bagi suaka orangutan).

Peringkat kedua dalam daftar tempat terindah di dunia adalah Selandia Baru, yang memiliki skor keindahan alam 7,27 dari 10 dan dikenal dengan puncak gunung, perbukitan dan sejumlah gletser dan gunung berapi aktif. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak film, termasuk The Lord of the Rings, telah difilmkan di sini.





Selanjutnya adalah Kolombia, yang mendapat skor 7,16 dari 10 pada skala kecantikan alami. Seperti Indonesia dan Selandia Baru, Kolombia memiliki garis pantai yang panjang. Ini juga memiliki lanskap yang bervariasi, dari Amazon hingga Andes.

Terlepas dari garis pantai Pasifik dan Atlantik yang panjang, serta segudang atraksi alam dan taman nasional mulai dari Grand Canyon hingga Yellowstone, Amerika Serikat tidak berhasil masuk 10 besar. Dengan skor 6,04 dari 10, negara ini peringkat nomor 12. Negara-negara yang mengungguli AS berkisar dari Meksiko (di nomor 5) hingga Prancis (di nomor 8).

Di Asia Tenggara, Indonesia yang berada di posisi tertinggi, sedangkan negara lainnya di luar 10 besar. Filipina misalnya menempati peringkat 17, Malaysia 24, Thailand 38, dan Myanmar di 41.

Sumber: Forbes.Com