Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG di Jawa Timur Aman Selama Mudik Lebaran 2023

Surabaya, Beritasatu.com - Pertamina menjamin stok BBM dan LPG selama masa arus mudik dan balik di Jawa Timur dalam keadaan aman. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik dan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Hal tersebut di tegaskan langsung oleh Dwi Puja Ariestya, Executive GM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus. Masyarakat di imbau tidak perlu melakukan pembelian secara berlebih di awal, karena stok bahan bakar minyak di pastikan selalu tersedia.

"Pertamina melakukan build up stock sebesar up to 10-15% untuk BBM dan LPG di storage kami yang tersebar di seluruh Jatimbalinus, dengan tetap selektif memperhatikan peningkatan konsumsi harian," ujar Dwi Puja Ariestya.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memprediksi kenaikan konsumsi bahan bakar minyak pada momen Ramadan dan Idul Fitri khususnya H-10 dan H+10 Idul Fitri di Wilayah Jatimbalinus mengalami kenaikan.

Untuk konsumsi BBM jenis Gasoline (bensin) terdapat kenaikan konsumsi sebesar 7,1% dari rata-rata normal 17.963 kilo liter. Gas Oil (diesel) turun sebesar 10,6% dari rata-rata normal 8.119 kilo liter. Sementara untuk Konsumsi BBM Khusus KAI naik sebesar 4,5% dari rata-rata normal 143 kilo liter.

Sementara untuk angkutan via laut turun sebesar 5% dari rata-rata normal 605 kiloliter. Meski terdapat kenaikan untuk angkutan penumpang, bersamaan dengan itu diiringi penurunan transportasi barang via laut yang signifikan pada momen arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Adapun konsumsi Avtur untuk penerbangan naik sebesar 13,3% dari rata-rata normal 2.428 kiloliter, seiring dengan frekuensi penerbangan yang meningkat.

Kenaikan konsumsi LPG diprediksi meningkat sebesar 7,9% dari konsumsi normal 5,787 metrik ton, terdiri dari LPG 3 kg naik sebesar 7,3% dari konsumsi normal 5614 metrik ton dan LPG nonsubsidi naik 27,4% dari konsumsi normal 173 metrik ton.

