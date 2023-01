Musuh Bebuyutan Bertemu di Final India Open, Ini Rekor Yamaguchi vs An Se Young

New Delhi, Beritasatu.com - Dua musuh bebuyutan yakni Akane Yamaguchi dari Jepang dan wakil Korea Selatan An Se Young akan bertemu pada final India Open 2023, Minggu (22/1/2023) di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India.

Partai pamungkas ini menjanjikan partai seru dan ketat serta tentu saja menarik karena akan mempertemukan dua pebulutangkis putri terbaik saat. Yamaguchi saat ini adalah tunggal putri peringkat satu dunia sementara An satu tingkat di bawahnya.

Yamaguchi melaju ke partai pemungkas setelah menang atas SUpanida Katethong dengan dua gim langsung 21-17 dan 21-16 dalam waktu 39 menit. Berbeda dengan An yang lolos ke final setelah harus bermain dalam partai melelahkan dan menghabiskan tiga gim melawan unggulan keempat He Bing Jiao dari Tingkok.

An harus bermain selama 1 jam dan 14 menit sebelum meraih tiket final. Atlet berusia 20 tahun itu menyerah 11-21 pada gim pertama namun kemudian bangkit dan menyabet kemenangan dengan skor 21-16 dan 21-16 pada gim kedua dan ketiga atas lawannya yang berusia tiga tahun lebih tua itu.

Yamaguchi dan An bukan sosok yang asing sebagai lawan. Sepanjang karier keduanya, mereka telah bertemu 15 kali dan Yamaguchi telah memenangkan 10 di antaranya.

Yamaguchi yang kini berusia 25 tahun juga pantas diunggulkan lantaran selalu menang dalam empat pertemuan terakhir mereka. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di final Malaysia Open 2023 pekan lalu di Kuala Lumpur. Saat itu Yamaguchi menjadi juara setelah menundukkan An meski sempat kehilangan gim pertama dengan 12-21, 21-19, dan 21-11.

Empat pertemuan terakhir yang semuanya dimenangkan Yamaguchi selain terjadi Malaysia Open 2023, putaran pertama BWF World Tour Finals 2022, final Japan Open 2022, dan semifinal Kejuaraan Dunia 2022.

Sementara terakhir kali An mampu menundukkan Yamaguchi terjadi pada semifinal Piala Uber 2022, pada 13 Mei 2022 lalu. Saat itu An menang dengan skor 15-21, 21-18 dan 21-18.

Dalam perjalanan ke final India Open 2023 ini, An selalu menang dengan dua gim langsung hingga perempat final sebelum dipaksa bermain tiga gim pada semifinal melawan He Bing Jiano. Dia menundukkan Wen Chi Hsu pada putaran pertama dengan 21-17, 21-9. An juga menghentikan Gregoria Mariska Tunjung pada 16 besar dengan 21-16, 21-18.

Pada perempat final, giliran unggulan kedelapan Pornpawee Chochuwong yang ditaklukkannya. Wakil Thailand itu ditaklukkan An dengan 21-14 dan 21-14.

Sementara Yamaguchi hanya bermain tiga gim saat tampil di perempat final melawan pebulutangkis Spanyol, Carolina Marin. Pada putaran pertama dia menundukkan Clara Azurmendi juga dari Spanyol dengan 21-7 dan 21-11.

Selanjutnya di putaran 16 besar, wakil Jepang ini juga bermain dua gim dan menang atas Han Yue dari Tiongkok, 21-14 dan 21-17.

Dia harus bermain tiga gim di perempat final melawan Carolina Marin sebelum menang dengan 21-17, 14-21, dan 21-9. Sementara pada semifinal dia menang dua gim langsung atas Supanida Katethong, 21-17 dan 21-16.

Yamaguchi dan An juga pernah bertemu dalam 7 partai final di berbagai kejuaraan dan enam di antaranya dimenangkan Yamaguchi. Mereka juga berjumpa di final All England 2022. Saat itu Yamaguchi menang dengan 21–15 dan 21–15.

Sementara pada final Japan Open 2022, Yamaguchi juga menjadi juara setelah menundukkan An 21–9 dan 21–15. Yamaguchi hanya kalah sekali di final melawan An yakni pada Indonesia Masters 2021. Saat itu An menang 21-17 dan 21-19.

