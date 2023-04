Ada Liverpool vs Tottenham, Ini Jadwal Lengkap Liga Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Liga Inggris akan kembali bergulir akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu, 29-30 April 2023. Akan ada partai bigmatch antara Liverpool menjamu Tottenham Hotspur.

Partai The Reds melawan Tottenham akan digelar di Stadion Anfield, Minggu (30/4/2023), mulai pukul 22.30 WIB. Selain partai ini, akan ada pula pertemuan Manchester United melawan Aston Villa di Stadion Old Trafford yang digelar pada hari yang sama namun lebih awal yakni mulai 20.00 WIB.

Partai hari Minggu juga akan diwarnai dengan pertandingan salah satu tim yang masih berpeluang merebut gelar Premier League musim ini yakni Manchester City. Klub asuhan Pep Guardiola itu akan bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage mulai pukul 20.00 WIB.

Sementara sehari sebelumnya atau Sabtu (29/4), akan ada tiga partai yang digelar yakni Crystal Palace melawan tamunya West Ham United mulai 18.30 WIB. Partai ini dilanjutkan dengan pertandingan antara Brentford yang akan menjamu Nottingham Forest, serta Brighton & Hove Albion melawan tim tamu Wolverhampton Wanderers. Kedua partai ini digelar serentak pukul 21.00 WIB.

Partai big match lainnya yakni antara pemimpin klasemen Arsenal melawan Chelsea akan digelar Rabu (3/5/2023) mulai 02.00 WIB. Arsenal akan menjadi tuan rumah dalam partai akan menjadi salah satu penentu dalam persaingannya berburu gelar Liga Inggris dengan Manchester City.

Jadwal Pertandingan Liga Inggris:

Sabtu (29/4/2023):

18.30 WIB Crystal Palace vs West Ham United

21.00 WIB Brentford vs Nottingham Forest

21.00 WIB Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers

Minggu (30/4/2023):

20.00 WIB Bournemouth vs Leeds United

20.00 WIB Fulham vs Manchester City

20.00 WIB Manchester United vs Aston Villa

20.00 WIB Newcastle United vs Southampton

22.30 WIB Liverpool vs Tottenham Hotspur

Selasa (2/5/2023):

02.00 WIB Leicester City vs Everton

Rabu (3/5/2023):

02.00 WIB Arsenal vs Chelsea

