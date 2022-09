US Open: Nick Kyrgios Tersingkir Ditaklukkan Karen Khachanov

New York, Beritasatu.com - Petenis populer asal Australia Nick Kyrgios tersingkir dari US Open setelah menyerah kepada Karen Khachanov dari Rusia, dengan skor 5-1, 6-4, 6-7 (7/3) dan 4-6, di New York Selasa (6/9/2022) malam waktu setempat atau Rabu siang WIB.

Kemenangan ini membawa Khachakov mencapai semifinal Grand Slam pertamanya sepanjang karier. Khachanov, unggulan ke-27, melepaskan 30 ace dan total 63 winner melewati runner-up Wimbledon Kyrgios pertandingan yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium.

Petenis berusia 26 tahun itu akan menghadapi unggulan kelima Casper Ruud dari Norwegia untuk memperebutkan satu tempat di final.

"Saya berhasil, teman-teman. Akhirnya, Anda menunjukkan cinta kepada saya," kata Khachanov kepada penonton yang sebagian besar mendukung Kyrgios.

"Itu adalah pertandingan gila yang saya perkirakan akan seperti ini. Saya siap berlari, bertarung untuk memainkan lima set. Kami bermain hampir empat jam, dan itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Nick."

Petenis Rusia itu mengatakan dia nothing to lose ketika dia menghadapi

Sumber: ANTARA/AFP