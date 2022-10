Denmark Open: Hantam Ganda Skotlandia, Marcus/Kevin ke Perempat Final

Odense, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, melaju ke perempat final Denmark Open 2022 usai menundukkan ganda Skotlandia, Alexander Dunn/Adam Hall, Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (20/10/2022) atau Jumat dini hari WIB

Pasangan berjulukan The Minions ini menundukkan Dunn/Hall dengan dua gim langsung, 21-14 dan 21-9. Unggulan kedua ini hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk mengalahkan pasangan nomor 31 dunia itu dan menyabet tiket delapan besar Denmark Open.

Di babak perempat final, Marcus/Kevin akan ditantang pemenang antara ganda Denmark Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri melawan wakil Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Dalam pertandingan 16 besar Denmark Open, Marcus/Kevin memulai pertandingan dengan kurang bagus. Mereka sempat dua kali tertinggal. Namun mereka kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun sejak itu mereka kemudian melesat tanpa pernah memberikan kesempatan lawan untuk menyamakan kedudukan.

Melalui permainan cepat dan mengandakan smes yang keras, Marcus/Kevin sempat meraih tujuh poin beruntun dan 16-8. Mereka kemudian menyelesaikan gim pertama ini dengan 21-14.

Pada gim kedua, Marcus/Kevin juga tak terbendung oleh ganda Skotlandia itu. Setelah skor imbang 1-1, Marcus/Kevin kembali tancam gas dan tak pernah terkejar oleh Dunn/Hall. Dominasi Marcus/Kevin ditunjukkan dengan keberhasilan meraih sembilan poin beruntun sehingga unggul 17-6. Tak berapa lama kemudian mereka pun menyelesaikan gim kedua dengan 21-9.

Marcus/Kevin mengikuti jejak wakil Indonesia lainnya yang sudah lebih dulu meraih tiket perempat final yakni ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan tunggal putra, Jonatan Christie.

Namun langkah mereka gagal diikuti Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang kalah dalam 16 besar Denmark Open ini.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Denmark Open 2022:

Ganda putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia) 21-14, 21-9

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan) 19-21, 17-21

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan) 21-17, 21-17

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri (Denmark)

5. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) 14-21, 16-21

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Du Yue/Li Wen Mei (Tiongkok) 21-13, 6-1 (lawan cedera)

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) 17-21, 21-9, 21-19

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com