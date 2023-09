Harga Emas Naik Tipis, Investor Fokus Pertemuan Kebijakan the Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis di dekat level tertingginya dalam 2 minggu pada Selasa (19/9/2023) di tengah fokus investor pada pertemuan kebijakan Federal Reserve (the Fed) soal suku bunga dan proyeksi ekonomi.

Harga emas di pasar spot mendatar (flat) di US$ 1.931 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 5 September di awal sesi. Sementra harga emas berjangka AS naik 0,1% menjadi US$ 1.952.

Investor menantikan proyeksi terbaru the Fed pada akhir pertemuan kebijakan, Rabu (20/9/2023), setelah data ekonomi AS yang kuat mengurangi kekhawatiran resesi.

Para trader memperkirakan peluang the Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah sebesar 99%.

“Ekspektasinya adalah bahwa the Fed masih akan bersikap hawkish karena mereka ingin inflasi mendekati target 2%, ini tidak baik untuk emas,” kata analis Kitco, Jim Wyckoff.

Prospek the Fed mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu lama telah meningkatkan imbal hasil Treasury tenor 10 tahun ke level tertinggi dalam 16 tahun. Hal ini mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Investor juga fokus pada pertemuan bank sentral dunia sejumlah negara pada minggu ini, antara lain Bank of Japan, Bank of England, dan Swiss National Bank.

Sementara itu, ekspor emas Swiss naik 7,3% pada Agustus dibandingkan Juli karena tingginya pengiriman ke India dan Tiongkok. Hal ini mengimbangi penurunan pasokan ke Turki.

Sementara harga perak turun sekitar 0,2% menjadi US$ 23,21 per ons, platinum naik 0,9% menjadi US$ 941,63, dan paladium naik 2% menjadi US$ 1.261.