Apartemen Kingland Avenue Mulai Diserahterimakan ke Konsumen

Sabtu, 18 Desember 2021 | 15:13 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Pengembang Kingland Avenue, perusahaan kolaborasi antara PT Hong Kong Kingland dan Alfaland Group, melakukan serah terima unit apartemen secara bertahap untuk Tower The Venetian, Sabtu, 18 Desember 2021. (Foto: Istimewa)

Tangerang, Beritasatu.com - Pengembang Kingland Avenue, joint venture antara PT Hong Kong Kingland dan Alfaland Group membuktikan eksistensinya sebagai salah satu pengembang apartemen.

Komitmen ini dibuktikan dengan serah terima unit apartemen secara bertahap untuk tower The Venetian sesuai jadwal yang direncanakan. Prosesi seremoni serah terima kunci digelar pada hari Sabtu, 18 Desember 2021 bersamaan dengan acara customer gathering Kingland Avenue.

"Setelah menggelar seremoni topping off pada kuartal III tahun lalu, hari ini kami kembali menjalankan komitmen dengan melaksanakan serah terima unit-unit The Venetian yang merupakan bagian dari Apartemen Kingland Avenue sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar CEO Kingland Avenue, Timothy Chang dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Timothy Chang menuturkan, meski di tengah kondisi pembatasan PPKM akibat penyebaran Covid-19, pembangunan kawasan Kingland Avenue tetap berjalan seperti yang telah direncanakan. Karena itu, dirinya berharap dengan pelaksanaan serah terima hari ini, para calon pembeli sudah mendapatkan gambaran serta keyakinannya untuk berinvestasi di Kingland Avenue.

"Puji syukur meski di tengah pandemi pembangunan Kingland Avenue tidak ada yang terhenti dan semua pekerjaan konstruksi termasuk di tower kedua The Fritz saat ini juga masih on the track,” ungkapnya.

Selain menggelar prosesi handover unit apartemen The Venetian, Kingland Avenue juga meluncurkan produk investasi properti terbaru bertajuk Sohotel at Kingland Avenue yaitu hunian multifungsi yang menggabungkan area kantor dan servis apartemen layaknya hotel bintang 5 untuk mendukung gaya hidup milenial.

Selain difungsikan sebagai kamar hotel, Sohotel at Kingland Avenue yang dioperasionalkan oleh Cordela & Omega Hotel Management dapat digunakan sebagai kantor, tempat belajar ataupun berbagai bisnis lainnya.

Managing Director Kingland Avenue, Andy Candra menuturkan, Sohotel at Kingland Avenue merupakan konsep baru dalam berinvestasi properti yang paling menguntungkan saat ini karena memberikan garansi return on investment (ROI) sebesar 16%.

Keuntungan ini dikarenakan unit-unit yang dimiliki bisa difungsikan sebagai kamar hotel sehingga pemilik unit bisa meraih keuntungan sewa. Di sisi lain, sebut Andy, pembeli tidak perlu khawatir propertinya tidak terbangun karena unit-unitnya dalam kondisi ready stock.

"Sohotel memiliki target pengunjung dari kalangan pekerja profesional karena lokasinya yang hanya selangkah dari pusat bisnis di BSD City yang saat ini merupakan kawasan digital hub terbesar di kawasan Jabodetabek. Beberapa perusahaan teknologi terkemuka seperti Traveloka, Grab, Apple Developer Academy, Juniper dan beberapa perusahaan teknologi lainnya telah berkantor di sini," tandasnya.

Sumber: Investor Daily