Transformasi Bisnis Holding Perkebunan Nusantara Diapresiasi

Jakarta, Beritasatu.com – Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) mendapat penghargaan kategori The Best HC Team of The Year pada ajang Penganugerahan Human Capital dan Performance Award 2021 yang diikuti BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dengan tema “Accelerating Corporate Value Through Human Capital for The Next Normal’’ di Jakarta, belum lama ini. Penghargaan ini kolaborasi Majalah BusinessNews Indonesia dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Human Capital Institute – Amerika, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Bina Nusantara (Binus).

“Capaian ini merupakan apresiasi dari upaya transformasi bisnis berkelanjutan yang terus dilakukan PTPN Group termasuk inisiatif peningkatan SDM yang menjadi fondasi dalam perubahan pola dan strategi holding,” ujar Direktur SDM, Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Seger Budiarjo dalam keterangan tertulisnya Selasa (4/1/2022).

Human Capital & Performance Award 2021 diikuti sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta yang menjadi nominasi. Dewan juri menyeleksi kinerja maupun human capital and performance dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan total 400 perusahaan, hanya 40 yang memenuhi syarat diundang untuk memberikan presentasi maupun wawancara. Kemudian sebanyak 30 perusahaan BUMN, BUMD dan swasta terpilih oleh dewan juri sebagai pemenang.

Berdasarkan analisis para pakar dan profesional di bidang human capital, ICT, riset & inovasi yang menjadi Dewan Juri bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan human capital, inovasi, dan tranformasi digital dalam melakukan bisnis sehingga dapat bertahan untuk customer di seluruh Indonesia. "Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi salah satu peserta yang diberikan kesempatan untuk mengikuti presentasi dan wawancara di antara perusahaan lainnya," kata Seger.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha agrobisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas 13 perusahaan perkebunan yakni PTPN I sampai PTPN XIV, perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) serta perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN).

