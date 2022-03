Kedepankan Keberlanjutan Lingkungan, Kinerja Kideco Diapresiasi

Kamis, 31 Maret 2022 | 15:16 WIB

Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com – Upaya PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) mengedepankan keberlanjutan lingkungan mendapat apresiasi. Hal itu dibuktikan perusahaan pertabangan ini dengan meraih empat penghargaan TOP Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2022. Penghargaan meliputi Golden Star Trophy, TOP CSR Awards 2022 Bidang Lingkungan dalam Program Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat Pesisir, Penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2022, serta TOP CSR Award 2022 Star 5 pada acara puncak di di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Presiden Direktur Kideco, Mochamad Kurnia Ariawan mengatakan Kideco memperkuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) untuk menciptakan desa mandiri. Tujuannya memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi Kideco menjadi the most reliable and eco-friendly Indonesian energy provider for sustainable future. "Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sinergi berbasis kearifan lokal," ujar Mochamad Kurnia Ariawan dalam siaran persnya Kamis (31//32022).

Pada TOP CSR Award 2022, Kideco mempresentasikan program penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir dan pengembangan unit usaha air minum isi ulang guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Kideco menampilkan program Gerakan Sadar Mandiri berbasis entrepreneurship, melalui pemberdayaan warga binaan dalam membuka usaha produktif, pada kelompok wanita binaan di rutan kelas II B Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro yang hadir pada acara menyampaikan bahwa kegiatan PPM perusahaan dapat menerapkan pola pendekatan perbaikan lingkungan, dengan nature-based solutions dan ecosystem-based approach. “Pendekatan itu dipandang memiliki potensi bagus, karena investasinya tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Sigit Reliantoro.

Sementara Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Sampe L Purba mengatakan kegiatan PPM di sektor ESDM sudah berjalan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberdayakan perekonomian. “Kami meyakini, penghargaan ini dapat menggugah semua pelaku usaha untuk terus berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Top CSR Awards diselenggarakan setiap tahun oleh majalah Top Business bekerja sama dengan sejumlah lembaga, sejak tahun 2017. Tahun ini, TOP CSR Awards dihadiri oleh 151 perusahaan finalis dari berbagai sektor.

Sumber: BeritaSatu.com