Pengembang Shila at Sawangan Pasarkan Hunian Tepi Danau

Depok, Beritasatu.com - PT Pakuan Tbk bersama PT Diamond Development Indonesia, kembali meluncurkan kawasan hunian premium LakeSeries di perumahan Shila at Sawangan.

Direktur PT Pakuan Tbk, Denny Asalim, mengatakan, Lake Series merupakan klaster hunian premium di perumahan Shila at Sawangan dengan konsep waterfront living.

"Semua bangunan di Lake Series didesain layaknya lake side villa dengan area hijau seluas 207.953 meter persegi (m2) dan berbagai fasilitas untuk melengkapi gaya hidup modern penghuni Shila at Sawangan," kata Denny Asalim, di Depok, Rabu (21/9/2022).

BACA JUGA

Shila at Sawangan Siapkan Serah Terima 3 Klaster Akhir Tahun Ini

Denny menjelaskan, Lake Series akan menjadi sebuah hunian ikonik tepi danau di selatan Jakarta. Terbagi menjadi dua klaster utama, yaitu Lake Vista dan Laguna, serta dua kavling premium, South Lake dan The Forest. Masing-masing huniannya dilengkapi pemandangan danau atau lake view.

"Klaster Lake Vista terdiri dari tiga tipe, yakni Portico,Tudor, dan Pavilion, sedangkan Laguna memiliki dua tipe, yakni Veranda dan Mondrian," jelasnya.

Setiap hunian di klaster ini dirancang dengan gaya arsitektur unik dan modern, menawarkan berbagai keunggulan, seperti pemilihan material yang menimbulkan kesan estetik dan visual yang menarik, memiliki teras samping, serta double height ceiling untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih baik.

BACA JUGA

The Grove Sold Out, Shila at Sawangan Pasarkan Klaster Tilia

Sebagai kawasan hunian premium, Lake Series di perumahan Shila at Sawangan akan memberikan pengalaman Living by the Lake dengan 30 fasilitas yang dihadirkan secara ekslusif bagi penghuni.

"Kami optimistis Lake Series akan menarik animo masyarakat yang menginginkan hunian berkelas dan didukung oleh fasilitas lengkap. Hunian ini kami hadirkan dengan konsep sustainable development. Fasilitas-fasilitasnya akan menunjang kebutuhan gaya hidup modern yang dibangun ekslusif bagi penghuni," tandasnya.

"Menyusul kesuksesan klaster TheGrove yang akan serah terima atau handover 12 bulan lebih cepat pada akhir tahun ini dan klaster Tilia yang akan groundbreaking pada Oktober 2022, kami fokus untuk mengerjakan pembangunan. Kontrol kualitas dilakukan sesuai standar ketat dan bisa melebihi ekspektasi konsumen," tandas Kenji Ono selaku Presiden Direktur PT Diamond Development Indonesia.

BACA JUGA

Vasanta Group Mulai Pembangunan Kota Mandiri Shila at Sawangan

Perumahan Shila at Sawangan dibangun di antara ruang terbuka hijau luas dan danau alami seluas 26 hektar yang merupakan kawasan residensial, bagian dari township Vasanta Eco Town.

Selain kawasan residensial, Vasanta Eco Town juga menghadirkan area komersial Senopati Boulevard, shopping street sepanjang 2 kilometer (km).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily