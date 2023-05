Penyanyi Indonesia Ini Ternyata Jadi Idolanya Kim Young Dae

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Korea Selatan, Kim Young Dae mengaku sangat mengidolakan penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia, Tulus. Hal itu diungkapkan aktor kelahiran Korea Selatan, 2 Maret 1996 itu saat menggelar jumpa pers jelang fan meeting di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

"Saya sangat mengagumi Tulus. Saya sering dengar lagunya yang Hati-Hati di Jalan karena memang lagunya sendiri bikin nyaman," ungkap pemeran Joo Seok Hoon dalam drama The Penthouse itu.

Diakui Kim, sebelum mengagumi lagu-lagu karya penyanyi kelahiran Bukittinggi itu, dia awalnya suka pada musiknya. Namun setelah mengerti arti dari lagu tersebut, Kim mengaku makin mengagumi Tulus dalam bernyanyi.

"Saya suka liriknya karena bercerita tentang perpisahan dengan orang yang dicintai. Dan itu membuat saya sedih," tambahnya.

Tak hanya suka dengan musik, Kim juga mengaku senang menyaksikan film-film bertema horor. Hobinya ini juga sebagai referensi saat dirinya berakting di depan layar kaca.

"Saya adalah penggemar berat film Harry Potter. Kalau ada waktu istirahat, pasti saya nonton series-nya Harry Potter," ujar Kim.

Kunjungan Kim Young Dae ke Indonesia sendiri merupakan yang pertama. Kim akan menghadiri acara jumpa penggemar bertema "2023 Kim Young Dae 1st Asia Fan Meeting Tour in Indonesia - Fall in Love Young Dae" yang digelar di kawasan Grand Indonesia Jakarta. Kim sendiri mulai dikenal publik setelah memenangkan Best New Actor SBS Drama Awards 2021 berkat perannya di drama The Penthouse.

