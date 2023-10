Hidup Terpisah dengan Jada Pinkett, Will Smith Akhirnya Buka Suara

Los Angeles, Beritasatu.com – Aktor Hollywood Will Smith akhirnya buka suara soal kehidupan terpisahnya dengan sang istri Jada Pinkett Smith sejak 2016. Will Smith mengirim email ke New York Times yang baru saja memuat artikel tentang Jada Pinkett dengan mengungkap fakta pasangan itu sudah tak serumah sejak bertahun-tahun.

"Ketika Anda telah bersama seseorang selama lebih dari separuh hidup Anda, semacam kebutaan emosional muncul dan Anda dapat dengan mudah kehilangan kepekaan Anda terhadap nuansa tersembunyi dan keindahannya,” tulis Will Smith.

Aktor film King Richard ini juga menulis, ia baru menyadari bahwa istrinya lebih tangguh, pintar, dan penuh kasih sayang daripada yang dia pahami.

Will Smith (55 tahun) mengeklaim, tak pernah ada perselingkuhan dalam pernikahan mereka. “Jada dan saya membicarakan segalanya, dan kami tidak pernah mengejutkan satu sama lain dengan apa pun,” jelasnya.

Jada Pinkett menjelaskan, dia dan Will Smith kini sedang mencari tahu mengenai masa depan hubungan mereka. "Kami masih mencari tahu," kata bintang Girls Trip itu.

"Kami telah melakukan beberapa pekerjaan yang sangat berat bersama-sama. Kami baru saja merasakan cinta yang mendalam satu sama lain dan kami akan mencari tahu seperti apa rasanya bagi kami. Saya akan berada di sisinya, tetapi juga mengizinkan dia untuk memikirkan hal ini sendiri,” ungkap Jada Pinkett.