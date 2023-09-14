ADVERTISEMENT
Kamis, 14 September 2023
B Network Logo
BTV Logo
User Button
ADVERTISEMENT

Video: Puncak Penganugerahan APDI 2023

Penulis: BTV | Editor: RZA
Kamis, 14 September 2023 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - B-Universe menggelar malam penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) 2023 di Jakarta. Acara dihadiri puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia



# APDI# APDI 2023# Pemda

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Bagikan

BERITA TERKAIT

Video: Apresiasi Pemda Indonesia 2023

Video: Apresiasi Pemda Indonesia 2023

MULTIMEDIA
Pemkab Ponorogo Raih Penghargaan APDI 2023

Pemkab Ponorogo Raih Penghargaan APDI 2023

NASIONAL
Raih Penghargaan APDI 2023, Pemkot Malang Berkomitmen Jamin Kesehatan Warga

Raih Penghargaan APDI 2023, Pemkot Malang Berkomitmen Jamin Kesehatan Warga

NUSANTARA
Meriahkan ADPI 2023, Wika Salim Apresiasi Penghargaan kepada Kepala Daerah Berpestasi

Meriahkan ADPI 2023, Wika Salim Apresiasi Penghargaan kepada Kepala Daerah Berpestasi

NASIONAL
Mendagri Tito Karnavian: APDI 2023 Jadi Tolok Ukur Menilai Kinerja Pemda

Mendagri Tito Karnavian: APDI 2023 Jadi Tolok Ukur Menilai Kinerja Pemda

NASIONAL
Lewat Gerakan Tape Manis, Pemkab Bondowoso Raih Penghargaan APDI 2023

Lewat Gerakan Tape Manis, Pemkab Bondowoso Raih Penghargaan APDI 2023

NASIONAL

BERITA TERKINI

Ini Skuad Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

Ini Skuad Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

SPORT 4 menit yang lalu
1066909
Indonesia dan 3 Negara Lain Absen di Pertemuan Militer Angkatan Udara ASEAN di Myanmar

Indonesia dan 3 Negara Lain Absen di Pertemuan Militer Angkatan Udara ASEAN di Myanmar

INTERNASIONAL 4 menit yang lalu
1066908
Mobil Sport Rizky Billar Dijual Rp 3 Miliar, Intip Spesifikasinya

Mobil Sport Rizky Billar Dijual Rp 3 Miliar, Intip Spesifikasinya

OTOTEKNO 6 menit yang lalu
1066906
Hong Kong Open 2023: Tekuk Wakil Malaysia, Ginting Melaju ke Perempat Final

Hong Kong Open 2023: Tekuk Wakil Malaysia, Ginting Melaju ke Perempat Final

SPORT 7 menit yang lalu
1066907
Jokowi Tinjau Pabrik Baterai Mobil Listrik Karawang, Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara

Jokowi Tinjau Pabrik Baterai Mobil Listrik Karawang, Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara

MEGAPOLITAN 35 menit yang lalu
1066905
Berkelahi Usai Turnamen Futsal, Tiga Mahasiswa RI Dideportasi dari Kairo

Berkelahi Usai Turnamen Futsal, Tiga Mahasiswa RI Dideportasi dari Kairo

INTERNASIONAL 42 menit yang lalu
1066904
Ini Dia Portal buat Calon ASN, Bisa Tahu Perkiraan Gaji dan Tugas

Ini Dia Portal buat Calon ASN, Bisa Tahu Perkiraan Gaji dan Tugas

NASIONAL 44 menit yang lalu
1066903
Fakta Pilu Lagu Gather My Tears yang Menjadi Pengantar Perjalanan Waktu di A Time Called You

Fakta Pilu Lagu Gather My Tears yang Menjadi Pengantar Perjalanan Waktu di A Time Called You

LIFESTYLE 47 menit yang lalu
1066902
B-Universe Goes to Campus UNS Solo: Media Wajib Beri Informasi Jelas soal Pemilu kepada Milenial

B-Universe Goes to Campus UNS Solo: Media Wajib Beri Informasi Jelas soal Pemilu kepada Milenial

BERSATU KAWAL PEMILU 49 menit yang lalu
1066901
Ari Wibowo Akui Lega Bercerai dari Inge Anugrah

Ari Wibowo Akui Lega Bercerai dari Inge Anugrah

LIFESTYLE 53 menit yang lalu
1066900
Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER

1

Heboh Dokter Gadungan, IDI Imbau Masyarakat yang Ragu untuk Cek Link Ini
NASIONAL

2

Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi LNG, Dahlan Iskan: Masih Ada yang Ingat?
NASIONAL

3

Kasus Proyek Pembangunan, KPK Geledah Gedung Pemkab Lamongan
NUSANTARA

4

Disebut Bagian dari Tiongkok, Taiwan Naik Pitam ke Elon Musk
INTERNASIONAL

5

Hong Kong Open 2023: Sempat Terburu-buru, Ahsan/Hendra Sabet Tiket Perempat Final
SPORT
+ Selengkapnya
Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

B-FILES

Waspada Darurat Beras!

Waspada Darurat Beras!

+ Selengkapnya
Opini Text
Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

 Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

 Zaenal Abidin
Identitas Indonesia

Identitas Indonesia

 Yanto Bashri
+ Selengkapnya