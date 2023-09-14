Video: Puncak Penganugerahan APDI 2023
Jakarta, Beritasatu.com - B-Universe menggelar malam penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) 2023 di Jakarta. Acara dihadiri puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia
Bagikan
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI
1066909
Indonesia dan 3 Negara Lain Absen di Pertemuan Militer Angkatan Udara ASEAN di Myanmar
INTERNASIONAL 4 menit yang lalu
1066908
1066906
1066907
Jokowi Tinjau Pabrik Baterai Mobil Listrik Karawang, Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara
MEGAPOLITAN 35 menit yang lalu
1066905
Berkelahi Usai Turnamen Futsal, Tiga Mahasiswa RI Dideportasi dari Kairo
INTERNASIONAL 42 menit yang lalu
1066904
1066903
Fakta Pilu Lagu Gather My Tears yang Menjadi Pengantar Perjalanan Waktu di A Time Called You
LIFESTYLE 47 menit yang lalu
1066902
B-Universe Goes to Campus UNS Solo: Media Wajib Beri Informasi Jelas soal Pemilu kepada Milenial
BERSATU KAWAL PEMILU 49 menit yang lalu
1066901
1066900
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
4
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
B-FILES