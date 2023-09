Viral Guru SMAN 1 Bergas Semarang Hapus Make Up Siswi, Ini Alasannya

Semarang, Beritasatu.com – Viral di media sosial video berdurasi 20 detik menampilkan seorang guru yang menghapus make up siswi di sekolah. Kejadian itu terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yakni SMAN 1 Bergas Kabupaten Semarang.

Tampak beberapa siswi yang di hapus make up oleh guru terlihat senang hingga tertawa. Make up yang di hapus guru mulai dari lipstik hingga di bagian alis siswi.

Pihak sekolah memang selalu mengadakan berbagai macam razia yang ditujukan kepada para siswa siswi agar lebih patuh tata tertib sekolah.

“Dalam satu semester sekolah terdapat tiga kali agenda razia yakni di awal, pertengahan dan akhir semester,” kata Koordinator STP2K SMAN 1 Bergas, Andi kepada Beritasatu.com, Rabu (13/9/2023).

“Kebetulan di video itu berada di kelas sebelas, dan kejadian tersebut bukan di tahun ini, tetapi sudah satu tahun yang lalu. Namun, di unggah baru-baru ini,” imbuhnya.

Pihak sekolah merazia para siswa-siswi bertujuan untuk mendisiplinkan para siswa. Dengan adanya razia, pihak sekolah menemukan barang yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah.

“Seperti halnya anak-anak bawa tikar, nanti pada saat jam kosong di buat tidur-tiduran. Seperti itu kita juga melarang,” ungkapnya.

Pihak sekolah telah memberitahukan kepada para siswa adanya tata tertib sekolah serta menempelkan tata tertib di setiap kelas.

Humas SMAN 1 Bergas, Larasati mengaku indikasi siswi yang memakai make up terutama lipstik yakni selalu memakai masker. “Saya sering meminta siswi yang memakai masker agar membukanya, baru terungkap mereka menggunakan lipstik,” kata Larasati.

Fenomena para siswi menggunakan make up mulai meningkat paska pandemi covid-19. Menurutnya para siswi ini berlebihan dalam make up.

“Sudah terlalu berlebihan dalam make up. Kalau para guru menggunakan make up hanya sekadarnya, tetapi kalau siswi over gitu,” ucapnya.

Sementara Siswi SMAN 1 Bergas, Nadia mengaku razia yang dilakukan sekolah dapat menertibkan para siswa di sekolah. “Ya biar menertibkan siswi agar tidak make up dan agar dapat meningkatkan disiplin di sekolah,” kata Nadia.