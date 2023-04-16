Catat, Ini Daftar Contra Flow, One Way, dan Ganjil Genap Mudik 2023
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah membuat skema untuk mengatasi kepadatan kendaraan selama mudik Lebaran 2023, dengan melakukan rekayasa lalu lintas di antaranya one way atau satu jalur, contra flow, dan sistem ganjil-genap.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Rekayasa Lalu Lintas One Way Arus Mudik, KM 72 (Cikampek) – KM 414 (GT Kalikangkung):
- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)
Arus Balik Periode 1, KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek):
- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)
Arus Balik Periode 2, KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek):
- Sabtu, 29 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)
2. Rekayasa Lalu Lintas Contra Flow Arus Mudik, KM 47 (Karawang Barat) – KM 72 (Cikampek)
- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)
Arus Balik Periode 1, KM 72 (Cikampek)
– KM 47 (Karawang Barat):
- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)
Arus Balik Periode 2, KM 72 (Cikampek) – KM 47 (Karawang Barat):
- Sabtu, 29 April (14.00 – 24 00 WIB)
- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)
3. Rekayasa Lalu Lintas Ganjil Genap Arus Mudik, KM 47 (Karawang Barat) – KM 414 (GT Kalikangkung):
- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)
Arus Balik Periode 1, KM 4144 (GT Kalikangkung) – KM 47 (Karawang Barat):
- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)
Arus Balik Periode 2, KM 4144 (GT Kalikangkung) – KM 47 (Karawang Barat):
- Sabtu, 29 April (14.00 – 24.00 WIB)
- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)
- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)
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