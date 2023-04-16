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Catat, Ini Daftar Contra Flow, One Way, dan Ganjil Genap Mudik 2023

Helmut Timothy / FMB
Minggu, 16 April 2023 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah membuat skema untuk mengatasi kepadatan kendaraan selama mudik Lebaran 2023, dengan melakukan rekayasa lalu lintas di antaranya one way atau satu jalur, contra flow, dan sistem ganjil-genap.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Rekayasa Lalu Lintas One Way Arus Mudik, KM 72 (Cikampek) – KM 414 (GT Kalikangkung):

- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)

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- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)

Arus Balik Periode 1, KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek):

- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)

Arus Balik Periode 2, KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek):

- Sabtu, 29 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)

2. Rekayasa Lalu Lintas Contra Flow Arus Mudik, KM 47 (Karawang Barat) – KM 72 (Cikampek)

- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)

Arus Balik Periode 1, KM 72 (Cikampek)

– KM 47 (Karawang Barat):

- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)

Arus Balik Periode 2, KM 72 (Cikampek) – KM 47 (Karawang Barat):

- Sabtu, 29 April (14.00 – 24 00 WIB)

- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)

3. Rekayasa Lalu Lintas Ganjil Genap Arus Mudik, KM 47 (Karawang Barat) – KM 414 (GT Kalikangkung):

- Selasa, 18 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Rabu, 19 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Kamis, 20 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Jumat, 21 April (08.00 – 24.00 WIB)

Arus Balik Periode 1, KM 4144 (GT Kalikangkung) – KM 47 (Karawang Barat):

- Senin, 24 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 25 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Rabu, 26 April (00.00 – 08.00 WIB)

Arus Balik Periode 2, KM 4144 (GT Kalikangkung) – KM 47 (Karawang Barat):

- Sabtu, 29 April (14.00 – 24.00 WIB)

- Minggu, 30 April (08.00 – 24.00 WIB)

- Senin, 1 Mei (08.00 – 24.00 WIB)

- Selasa, 2 Mei (00.00 – 08.00 WIB)



# Mudik# Contra Flow# One Way# Ganjil Genap Mudik# Tol Cikampek

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