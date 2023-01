Tekuk Akane Yamaguchi, An Se Young Juara India Open 2023

New Delhi, Beritasatu.com - Pebulutangkis Korea Selatan, An Se Young, menjadi juara tunggal putri India Open 2023 setelah menundukkan musuh bebuyutannya, Akane Yamaguchi, dalam final Minggu (21/1/2023) di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India.

Unggulan kedua itu sempat menyerah kepada wakil Jepang itu pada gim pertama yang juga peringkat pertama dunia tersebut dengan 15-21. Namun An bangkit dan merebut gim kedua dan ketiga dan menang 21-16 dan 21-12. Pebulutangkis berusia 20 tahun itu menyabet gelar gelar juara perdananya tahun 2023 setelah berjuang 62 menit.

Advertisement

Hasil ini sekaligus memperkecil skor kekalahan An atas Yamaguchi menjadi 6-10. Kemenangan di New Delhi ini juga menghentikan rentetan kekalahan An atas pebulutangkis berusia 25 tahun itu. Sebelumnya, An selalu kalah dalam empat pertemuan terakhir sebelumnya.

Sebelumnya, kedua pebulutangkis ini juga pernah bertemu dalam 7 partai final di berbagai kejuaraan dan enam di antaranya dimenangkan Yamaguchi. Mereka juga berjumpa di final All England 2022. Saat itu Yamaguchi menang dengan 21–15 dan 21–15.

Sementara pada final Japan Open 2022, Yamaguchi juga menjadi juara setelah menundukkan An 21–9 dan 21–15. Yamaguchi hanya kalah sekali di final melawan An yakni pada Indonesia Masters 2021. Saat itu An menang 21-17 dan 21-19. Kini, An mengulang prestasinya di Indonesia Masters 2021 dengan menundukkan Yamaguchi.

Pada nomor ganda campuran, pasangan Jepang yang juga unggulan ketiga Yuta Watanabe/Arisa Higashino menjadi juara setelah menang tanpa bermain melawan Wakil Tiongkok Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping. Ganda Tiongkok itu tak bisa tampil dalam partai final ini karena cedera.

BACA JUGA

Musuh Bebuyutan Bertemu di Final India Open, Ini Rekor Yamaguchi vs An Se Young

Sementara pada nomor ganda putri, pasangan Jepang yang juga unggulan kedua Nami Matsuyama/Chiharu Shida juga menjadi juara tanpa perlu bermain. Matsuyama/Shida menang WO atas unggulan pertama Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang juga cedera.

Sementara pada nomor ganda putra, pasangan Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang menyabet gelar juara India Open 2023 ini setelah menundukkan unggulan ketiga asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 14-21, 21-19, dan 21-18. Chia/Soh adalah ganda yang mengalahkan wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com