Bitcoin di Bawah Tekanan, Pasar Tunggu Sinyal the Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) kemungkinan besar pergerakannya pada pekan ini masih dalam kisaran US$ 18.000 hingga US$ 22.000, setidaknya sampai investor memiliki tanda yang lebih jelas apakah The Fed dapat menekan inflasi tanpa membuat ekonomi global ke dalam resesi.

“Dari sisi teknikal, BTC saat ini memiliki titik support terdekat di level US$ 20.000 dengan target kenaikan terdekat ke US$ 21.300 hingga US$ 22.500. Namun, pergerakan ini sebenarnya masih dalam rentang sideways dan belum bisa dikatakan masuk ke fase bullish, karena harus tembus level resistance-nya di US$ 23.300,” kata Trader Tokocrypto Afid Sugiono

Dinamika pasar kripto pekan ini menjadi pertanda bahwa altcoin season sudah semakin panas. Hal ini tercermin dari pergerakan BTC yang mulai tidak selaras dengan koin lainnya, terutama Ethereum (ETH) dan Ethereum Classic (ETC) yang melonjak tinggi.

Dalam jangka pendek, ETH terjebak di antara titik support US$ 1.313 dan resistance di US$ 1.386. Harga lebih dekat ke level atas saat ini, yang berarti bahwa bull lebih kuat daripada bear. Dalam hal ini, skenario yang lebih mungkin adalah perdagangan ETH sideways antara US$ 1.300-US$ 1.400.

“Ethereum Classic (ETC) nilainya pagi ini tumbuh 18,21% dengan volume trading melonjak 144% capai US$ 1,3 miliar dalam sehari terakhir. Hal ini terjadi menjelang pembaruan jaringan ethereum bernama The Merge,” pungkas Afid.

Afid menambahkan, meskipun secara keseluruhan pergerakan market awal pekan ini kuat tipis menghijau, tapi harga aset bakal terus bergerak di rentang sempit sampai investor mendapat gambaran mengenai prospek ekonomi ke depan.

