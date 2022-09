Dear Investor! Harga Emas Bangkit karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Jumat (9/9/2022) karena pelemahan dolar. Hal ini mencegah beberapa tekanan logam mulia akibat prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Harga emas di pasar spot naik 0,5% menjadi US$ 1.716,30 per ons setelah menguat ke level tertinggi sejak 30 Agustus di awal sesi. Sedangkan harga emas berjangka AS menetap 0,4% lebih tinggi pada US$ 1.727,0.

“Indeks dolar AS benar-benar turun tajam semalam dan itu telah mendukung emas dan perak,” kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Dolar turun ke level terendah lebih 1 minggu terhadap mata uang lainnya, membuat emas batangan yang dihargakan dengan greenback lebih murah bagi pembeli luar negeri.

Investor kini menunggu data inflasi AS Agustus yang akan dirilis awal pekan depan setelah komentar hawkish Ketua Fed Jerome Powell baru-baru ini memperkuat proyeksi kenaikan suku bunga.

"Jika harga konsumen lebih tinggi dari yang diharapkan, harga emas mungkin akan tertekan ke wilayah di bawah US$ 1.680," kata analis OANDA Edward Moya.

Diketahui, suku bunga tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Di pasar emas fisik, permintaan di beberapa hub Asia tetap kuat minggu ini di tengah harga yang lebih rendah.

Sementara harga perak naik 1,2% menjadi US$ 18,79 per ons dan mencatat kenaikan mingguan. Sedangkan palladium naik 1,3% menjadi US$ 2.167,47 per ons dan menorehkan minggu terbaiknya sejak Juli.

Adapun platinum turun tipis 0,1% menjadi US$ 878,73 per ons dan meraih kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni.

