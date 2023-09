Pidato sebagai Ketum PSI, Kaesang ke Erina Gudono: I Love You So Much

Jakarta, Beritasatu.com - Kaesang Pangarep menyampaikan pidato perdananya setelah dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam acara Kopdarnas PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Kaesang menyampaikan terima kasih kepada jajaran dewan pembina PSI yang telah mempercayakannya memimpin partai berlambang mawar tersebut.

Kaesang juga menyampaikan terima kasih kepada Giring Ganesha yang sebelumnya menjabat sebagai ketum PSI. Selain itu, Kaesang menyampaikan terima kasih kepada organ relawan Jokowi yang hadir.

Tak hanya itu, Kaesang pun mengungkapkan terima kasih kepada sang istri, Erina Gudono. Kaesang mengaku dapat menjadi ketum PSI atas restu sang istri.

"Terima kasih kepada istri tercinta, tanpa restunya saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much," kata Kaesang sambil memeragakan

Sebelumnya, PSI mengangkat Kaesang Pangarep sebagai ketua umum periode 2023-2028 dalam acara Kopdarnas PSI di Djakarta Theater.

"Memutuskan, menetapkan pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) periode 2023-2028," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di acara tersebut.

Dengan menggandeng sang istri, Erina Gudono, Kaesang naik ke atas panggung dan disambut para pengurus PSI.