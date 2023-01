Gilas Malaysia, Thailand Hadapi Vietnam di Final Piala AFF 2022

Bangkok, Beritasatu.com – Thailand tanpa ampun menggilas Malaysia 3-0 pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Kemenangan ini mengantarkan Thailand melaju ke final Piala AFF 2022 dan menantang Vietnam

Thailand yang kalah 0-1 di leg pertama, tampil tenang dan percaya diri di leg kedua di Stadion Thammasat, Selasa (10/1/2023).

Dominasi permainan diperlihatkan Thailand sepanjang pertandingan. Di babak pertama Thailand unggul 68% dalam penguasaan bola.

Gol pembuka dicetak pemain veteran, Terrasil Dangda di menit 19. Sundulan Therrasil menyambut umpan silang Theeraton Bunmathan mengoyak jala gawang Malaysia.

Malaysia yang tertekan sepanjang pertandingan memiliki satu peluang ketika sundulan Darren Lok menyambut umpan silang masih lemah sehingga dengan mudah ditangkap kiper.

Skor 1-0 untuk keunggulan Thailand bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Thailand yang membutuhkan tambahan gol terus memberikan tekanan. Di menit 55, kerja sama apik diselesaikan Bordin Phala dengan meneruskan umpan silang dengan tendangan kanan yang tidak kuasa dibendung kiper Malaysia.

Skor 2-0 membuat Thailand kini unggul agregat 2-1.

Tekanan terus diberikan Thailand. Keunggulan diperbesar tuan rumah setelah sontekan Adisak Kraisom menyambut umpan silang di menit 70 kembali berbuah gol.

Skor 3-0 untuk keunggulan Thailand bertahan hingga laga berakhir.

Babak final Piala AFF leg pertama akan dimainkan pada Jumat, 13 Januari 2023 di kandang Vietnam, My Dinh. Tiga hari kemudian akan dilanjutkan leg kedua di kandang Thailand.

