Bursa Asia Mixed karena Laporan Pekerjaan AS dan Bunga Fed

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada Senin (6/2/2023) karena laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) lebih kuat dari perkiraan. Hal ini mengkhawatirkan investor karena bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, untuk mengendalikan inflasi.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,2% dan Topix menguat 0,9%. Sementara Kospi di Korea Selatan ambles 0,86% dan Kosdaq kehilangan 0,54%. S&P/ASX 200 di Australia diperdagangkan tepat di atas garis datar.

Investor terus mencermati saham Grup Adani pada pembukaan di bursa Mumbai, India karena tuduhan manipulasi saham dan penipuan akuntansi yang diangkat oleh Hindenburg. Hal ini menimbulkan kekhawatiran efek negatif pada bursa saham India yang dan pemberi pinjaman Wall Street, AS.

Indeks Miliarder Bloomberg menunjukkan kekayaan bersih pendiri dan ketua Gautam Adani pada Jumat lalu, turun lebih 51,1%, atau US$ 61,6 miliar, di tahun ini.

Saham di bursa AS Wall Street jatuh pada Jumat lalu, setelah laporan pekerjaan lebih baik dari proyeksi. Selain itu, imbal hasil Treasury 10-tahun mencapai 3,5% setelah melonjak lebih 12 basis poin setelah laporan tersebut.

Saham Apple melonjak 2,4% karena perusahaan melaporkan penurunan penjualan sehingga pendapatan kuartalan tertekan dalam, terburuk sejak 2016.

Induk Google, Alphabet turun 2,8% menyusul hasil kinerja keuangan yang mengecewakan. Saham Amazon juga turun 8,4%, hari terburuk sejak April setelah laporan merilis laporan pendapatannya.

Sumber: CNBC