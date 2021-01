Bank Mandiri Akan Rilis Green Bond US$ 300 Juta

Kamis, 28 Januari 2021 | 21:06 WIB

Nida Sahara

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun ini berencana menerbitkan green bond senilai US$ 300 juta untuk mendukung kinerja perseroan. Nilai emisi tersebut setara dengan Rp 4,23 triliun mengacu kurs Rp 14.121 pada Kamis (28/1/2021).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, saat ini kondisi likuiditas perusahaan mencukupi untuk tahun 2021, bahkan sampai tahun 2022. Namun dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis jangka menengah 3 tahun dan 5 tahun, Bank Mandiri masih memiliki plafon global bond US$ 2 miliar dan telah direalisasikan US$ 1,25 miliar, sehingga tersisa plafon US$ 750 juta. Sebagian dari plafon tersebut akan dirilis tahun ini.

"US$ 750 juta ini tentu dimanfaatkan dalam tahun 2021, di antaranya dalam rencana Bank Mandiri penerbitan green bond dengan size lebih kurang US$ 300 juta di 2021 ini," terang Darmawan dalam konferensi pers pemaparan kinerja Bank Mandiri kuartal IV-2020 secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Selain dalam dolar, perseroan juga masih memiliki plafon obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 19 triliun yang berakhir pada Mei 2022 mendatang. "Untuk rupiah juga masih punya ruang Rp 19 triliun obligasi melalui PUB sampai Mei 2022. Untuk rupiah kita masih kaji pelaksanaan untuk eksekusi timing yang tepat, dengan mempertimbangkan likuiditas rupiah dan pasar," urai Darmawan.

Adapun, sepanjang tahun 2020 Bank Mandiri telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi mencapai Rp 1.043,3 triliun tumbuh 12,24% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan DPK ini juga masih lebih baik bila dibandingkan dengan industri perbankan yang tumbuh 11,11%.

