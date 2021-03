Pemimpin Wanita Terus Tumbuh di Masa Pandemi

Senin, 8 Maret 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema “Women in leadership: Achieving an equal future in a Covid-19 world". Tema ini berupaya untuk merayakan usaha besar para wanita di seluruh dunia dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemulihan dari pandemi Covid-19.

Dalam menghadapi pandemi ini, para wanita telah ikut berdiri di garis terdepan sebagai pekerja kesehatan, innovator hingga penggiat komunitas. Para pemimpin wanita juga telah menunjukkan kemampuan untuk memimpin dalam upaya penanggulangan dan pemulihan Covid-19 di berbagai belahan dunia.

Kehadiran serta peran para wanita di posisi manajemen perusahaan juga semakin dibutuhkan untuk membawa sudut pandang dan solusi yang berbeda terutama di kondisi sulit saat ini, sehingga perusahaan tidak hanya survive namun terus tumbuh.

Menurut laporan tahunan Grant Thornton “Women in Business 2021”, yang baru saja dipublikasikan, jumlah wanita yang memegang posisi manajemen senior di perusahaan secara global telah mencatat kenaikan ke angka 31% meskipun pandemi Covid-19 mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Mengingat kondisi global yang memprihatinkan, hal ini cukup menggembirakan, mengingat perolehan sebelumnya yang hanya mencapai angka 29% selama 2 tahun berturut turut.

Hasil survei juga menunjukkan jumlah wanita yang menduduki posisi level C-Suite (CEO dan COO) meningkat di angka 26% dibanding tahun lalu yang hanya berada di level 20%. Wanita yang berada di posisi Chief Finance Officer (CFO) juga mengalami peningkatan menjadi 36% yang sebelumnya hanya di angka 30% secara global. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif wanita di dunia bisnis di seluruh dunia telah memberikan kontribusi nyata untuk pertumbuhan bisnis perusahaan.

Potensi Wanita Indonesia

Di masa pandemi ini, pemimpin wanita di Indonesia yang berperan aktif mengembangkan potensinya dalam dunia kerja juga semakin besar. Hal tersebut didukung oleh hasil survei Grant Thornton yang menyatakan adanya peningkatan jumlah wanita yang menduduki jabatan sebagai Chief Executive Officer (CEO) ke 25% dibanding hasil survei tahun lalu yang masih berada di angka 20% di Indonesia.

Posisi senior tertinggi dengan populasi wanita terbanyak di Indonesia dipegang oleh Chief Finance Officer (CFO) sebanyak 56% yang melampaui perolehan hasil tahun lalu yang berada di angka 48%. Disusul Human Resources Director (HRD) sebanyak 40% dan Chief Information Officer (CIO) sebanyak 31%. Laporan ini juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 sebagai negara dengan posisi manajemen senior wanita paling banyak secara global.

BACA JUGA Ini Pesan Chelsea Islan di Hari Perempuan Internasional

Hasil survei juga menunjukkan adanya upaya signifikan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memperbaiki kesenjangan gender di tempat kerja seperti memastikan adanya yang akses peluang kerja yang setara dan juga memberikan pendampingan serta pembinaan tanpa membedakan gender.

Berbagai upaya menciptakan kesetaraan gender tentunya akan berperan positif di kondisi seperti sekarang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bisnis yang paling dinamis dan berwawasan ke depan akan memanfaatkan berbagai peluang untuk memperoleh keuntungan dari perubahan ini dan terus bertumbuh

"Para pemimpin perusahaan perlu menciptakan keragaman gender dan budaya inklusif yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berpendapat. Di masa pasca-pandemi ini peran pemimpin sangat vital untuk mencapai keragaman yang akan mendukung strategi bisnis untuk terus tumbuh," ujar Johanna Gani, CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia dalam siaran pers, Sennin (8/3/2021).

Menurutnya, menciptakan lingkungan bisnis inklusif yang mendukung keragaman gender di jenjang kepemimpinan perusahaan tidaklah mudah.

"Karenanya, para pemimpin bisnis perlu menjalankan strategi ini untuk jangka panjang serta selalu membagikan apa yang mereka lakukan untuk mendorong perubahan di perusahaan mereka sendiri sehingga pengalaman mereka dapat menginspirasi orang lain,” tutup Johanna.

Sumber: BeritaSatu.com