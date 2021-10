Dipasarkan Terbatas, Unit Terbaru Evara Prime Vasaka Bali Terjual 75% dalam Sehari

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:41 WIB

Bali, Beritasatu.com - PT Waskita Karya Realty melalui mahakaryanya Vasaka Bali kembali meluncurkan produk terbaru yakni Evara Prime" yang merupakan Unit Special tipe 3+1 kamar yang dipasarkan secara terbatas. Secara mengejutkan, dalam sehari unit Evara Prime telah terjual sebanyak 75% atau hampir dua kali lipat dari angka yang ditargetkan, yakni 45%.

Mengusung tema "get what you dream of”, Evara Prime didesain khusus untuk para keluarga muda dan milenial yang mendambakan hunian nyaman dengan akses dan fasilitas premium yang menunjang segala bentuk aktivitas keluarga serta lokasi yang sangat strategis di Denpasar, Bali.

Unit Evara Prime yang diluncurkan saat ini memberikan promo yang sangat menarik yaitu Subsidi DP 10% dan Free BPHTB, sehingga para calon pembeli sangat di mudahkan untuk memiliki rumah impiannya di Pulau Dewata Bali.

Marketing & Sales Manager Vasaka Bali, Mochamad Marvian mengungkapkan antusiasme dari konsumen dikarenakan Unit Evara Prime memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat kebanyakan khususnya di Denpasar, Bali.

“Kami melihat bahwa permintaan property Landed House di Kawasan Wisata Denpasar Bali sangat tinggi. Untuk itu kami sangat optimistis unit Evara Prime bisa berkontribusi dalam hal tersebut. Optimisme kami pun terjawab, dalam peluncuran hari ini sebanyak 75% unit Evara Prime sudah terjual. Angka ini dua kali lipat dari target awal kami yakni 45%," ungkap Marvian dalam siaran pers, Senin (18/10/2021).

Marvian menambahkan, unit Evara Prime sendiri dipasarkan sangat terbatas, yakni hanya 10 unit dan dibanderol dengan harga yang cukup bersaing, yakni dimulai Rp 2,8 M.

“Mengingat jumlah ketersediaan unit sangat terbatas, kami berharap para keluarga muda & millenials yang menginginkan hunian nyaman, mewah, lengkap dan strategis di Denpasar Bali, untuk segera melakukan pemesanan dan dapatkan penawaran serta promo tambahan selain Subsidi Dp 10% & Free BPHTB yaitu Hadiah Langsung & Undian Diskon hingga 45Juta, segera booking unitnya sebelum kehabisan! hanya tinggal 3 unit yang tersedia saat ini, tutup Marvian.

