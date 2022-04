Sun Life dan CIMB Perdalam Kemitraan Bancassurance

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan asuransi, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), anak perusahaan Sun Life Financial Inc. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengumumkan kesepakatan memperdalam kemitraan bancassurance di Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Jakarta Selasa (5/4/2022).

“Sun Life memperkuat kemitraan regional dengan CIMB Group untuk membantu lebih banyak nasabah di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup sehat,” ujar Presiden Sun Life Asia, Ingrid Johnson dalam keterangan tertulisnya Rabu (6/4/2022).

Sun Life Indonesia saat ini memberikan solusi perlindungan bagi nasabah CIMB Niaga melalui jalur digital dan out-of branch. Dengan perjanjian ini, Sun Life Indonesia menjadi penyedia asuransi yang memberikan perlindungan di semua tahapan kehidupan untuk jangka 15 tahun yang akan dimulai Januari 2025. Kerja sama ini juga turut memperpanjang jangka waktu kemitraan sebelumnya yang sampai saat ini masih berjalan untuk 6 tahun selanjutnya atau hingga 2039.

“Kemitraan ini akan menambah jangkauan pasar untuk terus bertumbuh bersama mitra yang memiliki visi sama dalam mewujudkan masa depan cerah dan berkelanjutan bagi seluruh nasabah, karyawan, dan masyarakat,” kata Ingrid Johnson.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kemitraan ini menandai upaya berkelanjutan CIMB Niaga menjadi bank pilihan nasabah di Indonesia. "CIMB Niaga dan Sun Life Indonesia memiliki kekuatan yang saling melengkapi dan kesamaan fokus untuk membantu terciptanya nilai tambah bagi nasabah dan pemangku kepentingan,” kata Lani.

Chief of Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan nasabah mengandalkan CIMB untuk memberikan produk dan layanan terbaik. "Dengan memperkuat kemitraan bersama Sun Life Indonesia, kami menegaskan komitmen menawarkan high-quality solution across wealth & insurance product sesuai kebutuhan nasabah," ujar dia.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Elin Waty mengatakan CIMB Niaga telah menjadi kemitraaan bagi Sun Life Indonesia sejak tahun 2009. "Seiring waktu, kemitraan yang sudah terjalin menjadi semakin kuat saat kita bersama-sama membangun rangkaian perlindungan dan solusi keuangan komprehensif bagi masyarakat Indonesia di setiap tahapan kehidupan,” kata dia.

