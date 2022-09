PTPN III Luncurkan BUMN Muda Perkebunan, Ini Tujuannya

Jakarta, Beritasatu.com - Holding PTPN III (Persero), sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di klaster Perkebunan dan Kehutanan membentuk BUMN Muda Perkebunan sebagai wadah untuk bertukar ide dan gagasan, meningkatkan kolaborasi, serta pembentukan talent readiness bagi insan perkebunan, demi terwujudnya PTPN Group yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

BUMN Muda Perkebunan resmi diluncurkan langsung oleh Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani beserta seluruh jajaran direksi.

Pembentukan BUMN Muda Perkebunan ini, sejalan dengan agenda dan target human capital yang ditetapkan Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk meningkatkan persentase generasi muda di bawah 42 tahun di jajaran BoD dan BoD-1 BUMN sebanyak minimal 10% di tahun 2023.

Sebelumnya, Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) telah menginisiasi terbentuknya organisasi kepemudaan yang disebut BUMN Muda.

Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Seger Budiarjo mengatakan, pengembangan kapabilitas menjadi perhatian perusahaan dalam melanjutkan program transformasi.

"Adanya BUMN Muda akan menjadi estafet kepemimpinan di PTPN Group dan ini selaras dengan strategi transformasi yang dijalankan perusahaan khususnya strategi pengembangan kapabilitas," kata Seger, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (3/9/2022).

Ketua Sektor BUMN Muda Perkebunan, Benny Wijaya menyampaikan, BUMN Muda Perkebunan ini merupakan wadah komunitas para insan perkebunan khususnya di lingkup PTPN Group untuk berbagi ide, gagasan, hobi dan kreativitas dalam menciptakan kader-kader terbaik PTPN Group.

"Tantangan dalam 5-10 tahun mendatang, bisnis perkebunan cukup menantang, apalagi PTPN akan memasuki industri hilirisasi yang memerlukan gagasan-gagasan out of the box agar PTPN Group bisa terus sustain, mampu meningkatkan kesejahteraan para karyawannya serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar perusahaan," tandasnya.

Menurut Benny, hadirnya BUMN Muda Perkebunan ini dengan program PTPN Ranger Class, PTPN Leaders Talk, Planters Innovation Summit, dan Webinar Series Srikandi Muda PTPN dapat meningkatkan kolaborasi antar lintas generasi dan pengembangan talenta yang ada di lingkungan PTPN.

