Wah! Harga Emas Rebound dari Level Terendah 2,5 Tahun

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas rebound dari level terendah 2,5 tahun pada Selasa (27/9/2022) karena dolar AS melemah sehingga memulihkan daya tarik emas batangan yang dihargakan dengan greenback, meskipun ada risiko dari kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik 0,38% pada US$ 1.627.6707 per ons setelah naik lebih 1% menjadi US$ 1.642,29 di awal sesi. Adapun harga emas berjangka AS menguat 0,13% menjadi US$ 1.635,60.

"Hari ini sedikit ada pemulihan setelah beberapa hari tertekan signifikan, tetapi saya tidak melihat benar-benar ada perubahan mendasar pada pasar emas," kata ahli strategi komoditas di TD Sekuritas, Ryan McKay.

Sementara dolar melemah dari level tertinggi 2 dekade, mendorong investor beralih ke emas, yang telah jatuh ke level terendah sejak April 2020 di US$ 1.620,20 pada hari sesi sebelumnya. Pelemahan dolar membuat emas menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Namun emas menghadapi tekanan dari kenaikan suku bunga agresif yang cenderung meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Bank sentral AS (The Fed) perlu menaikkan suku bunga setidaknya 1 persen lagi tahun ini," kata Presiden Fed Chicago Charles Evans pada Selasa.

Sementara perak di pasar spot naik 0,17% menjadi US$ 18.3662 per ons.

"Dengan sektor elektronik global berjuang dan latar belakang ekonomi global yang lebih umum memburuk, kami pikir harga perak akan tetap di bawah tekanan selama sisa tahun ini," tulis Capital Economics dalam sebuah catatan.

Platinum turun 0,43% menjadi $848,35, sementara paladium naik 1,19% menjadi $2.070,3699.

Sumber: CNBC