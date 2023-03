Top Event Pekan Ini, Everblast Festival 2023 hingga Pameran Komik

Jakarta, Beritasatu.com - Event pekan ini diisi oleh sederet acara musik. Mulai dari Everblast Festival 2023, Sound of Love, hingga pameran komik dan mainan yang diselenggarakan di Jakarta.

Tidak hanya dua acara itu saja, Anda juga bisa menikmati akhir pekan dengan datang ke acara lainnya.

Berikut ini, beberapa event yang bisa disaksikan selama akhir pekan yang berhasil Beritasatu.com rangkum. Berikut diantaranya:

1. Everblast Festival 2023

Puluhan musisi ternama bakal mengisi acara musik hari ini. Acara yang dihelat pada 4-5 Maret 2023 ini menampilkan Simple Plan, Hoobastank, The Rasmus, The Red Jumpsuit Apparatus, dan Secondhand Serenade. Jajaran musisi Tanah Air yang bergabung di antaranya Padi Reborn, The Changcuters, Vierratale, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Loco, dan Pee Wee Gaskins.

Everblast Festival dihelat di Gambir Expo Kemayoran, Kompleks JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pukul 14.00-23.00 WIB. Untuk harga tiket masuk pun beragam, mulai dari

- Festival 2 Day Pass Presale 2: Rp 1.300.000.

- Festival Early Entry - Saturday (masuk sebelum pukul 16.00 WIB): Rp 695.000.

- Festival Early Entry - Sunday (masuk sebelum pukul 16.00 WIB): Rp 695.000.

- Festival Presale 1 - Saturday: Rp 775.000.

- Festival Presale 1 - Sunday: Rp 775.000.

- Superfestival Presale 3 - 2 Days: Rp 2.200.000.

- Superfestival Presale 1 - Saturday: Rp 1.300.000.

- Superfestival Presale 1 - Sunday: Rp 1.300.000.

2. Sound of Love

Sound of Love (SOL) The Festival merupakan acara musik yang dihelat oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network pada 4-5 Maret 2023. Pada konser musik ini, Anda dapat menikmati musik yang dibawakan oleh RAN, Gigi, Slank, Andmesh, Ada Band, Anji, Setia Band, Armada, Vierratale, dan Marcell.

Dihelat di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Sound of Love mulai dari Rp 200.000 - Rp 400.000.

Kategori Tribun Reguler

- 1 Day Pass: Rp 200.000.

- 2 Day Pass: Rp 300.000.

Kategori Tribun VIP & Festival VIP

- 1 Day Pass: Rp 250.000.

- 2 Day Pass: Rp 400.000.

Kategori Festival Reguler

- 1 Day Pass: Rp 150.000.

- 2 Day Pass: Rp 250.000.

3. The Jakarta 18th Toys & Comics Fair

The Jakarta 18th Toys & Comics Fair dihelat di Jakarta, 4 – 5 Maret 2023. Bertempat di gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan, disini Anda bisa berburu mainan dan tentu saja komik.

Untuk harga tiketnya sendiri dibanderol mulai dari Rp 45 ribu jika beli di ecommerce, dan Rp 50 ribu yang dapat dibeli di tempat.

4. NCT Dream Tour

Tidak hanya konser musik Tanah Air saja, boyband asal Korea Selatan, NCT juga menghelat konsernya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada Sabtu-Senin, 4-6 Maret 2023. Tiket konser ini sendiri dibanderol mulai harga Rp 1.000.000 hingga Rp 2.750.000.

5. Simple Plan - The Harder Than It Looks Tour South East Asia 2023

Usai tampil perdana pada hari ini di Everblast Festival 2023 bertempat di Jiexpo Kemayoran, band asal Kanada, Simple Plan juga menggelar konser Minggu (5/3/2023) besok. Bertempat di W Superclub Surabaya harga tiket konser band ini dibanderol Rp 950.000 sampai Rp 1.900.000.

